La emisión de La Revuelta de este martes contó con la visita de los padres de su presentador, David Broncano, quien aprovechó para contar un inesperado detalle familiar: "¿Esto es cierto no, papá?"

Visitaba el programa para ser entrevistada la actriz Anna Castillo, a la que nada más comenzar le preguntó que si se había enrrollado alguna vez con un primo. Ella contestó que "nunca" y explicó que lo había hecho porque "me he enterado de una cosa gravísima, me he enterado de que mis abuelos eran primos". Y se dirigió entonces a su padre: "¿Esto es cierto no, papá?".

El señor salió al paso y le respondió: “No sé como ha salido, pero ha salido que mis abuelos paternos eran primos sí... y uno de mis primos no se lo creía, como que era una cosa imposible. Vivían en pueblos muy pequeños de Extremadura, y en aquellos tiempos, sin coches y sin Tinder... era muy difícil anidar de manera fácil, es lo que había”.

“Si te venía un primo, pues pa'lante, ¿no?”, señalo Broncano, destacando que “eran mis bisabuelos entonces. Sin embargo, tu padre... estaba bien ¿era normal no?”. Y el padre le dijo que “aparentemente sí”.

La Revuelta es un programa de televisión producido por RTVE en colaboración con Encofrados Encofrasa y El Terrat, que comenzó a emitirse en La 1 de Televisión Española el 9 de septiembre de 2024. Este espacio, presentado por David Broncano, se transmite de lunes a jueves a las 21:40, reemplazando a La resistencia, que se emitió en Movistar Plus+ entre 2018 y 2024.

El programa está dirigido por David Broncano, quien, junto a sus colaboradores Jorge Ponce, Ricardo Castella y otros miembros del equipo, lidera La Revuelta, un espacio de humor que incluye diversas secciones y entrevistas. Las grabaciones del programa se realizan en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

Antes de llegar al nombre definitivo, se barajaron otras opciones, como La resiliencia, pero un anuncio de RTVE descartó esta posibilidad. En dicho anuncio, se mostró una pantalla de un ordenador MacOS en Microsoft Word con nombres propuestos como La residencia o Las noches de Broncano. Finalmente, se optó por La Revuelta, acompañado del mensaje "Muy pronto".

Títulos

En el programa número 11, se mencionó que se intentó utilizar títulos similares a La resistencia, pero no fue posible debido a restricciones de copyright. Algunas de las opciones evaluadas fueron La resitencia y La resiliencia, aunque también se consideraron nombres más humorísticos como Lentejas o Las dos.