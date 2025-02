Alerta en Telecinco con lo ocurrido con el teléfonod e la fallecida presentadora y periodista, María Teresa Campos. Los presentadores de ‘Tardear’ interrumpían el programa porque había sucedido “una cosa muy extraña”. Frank Blanco daba paso a Luis Pliego, director de ‘Lecturas’ y colaborador del programa, que explicaba los misteriosos mensajes que había recibido en su móvil.

“Esto no es broma, me encuentro realmente afectado por lo que está pasando. Estoy recibiendo unos mensajes de una persona que está fallecida, unos mensajes de María Teresa Campos”, aseguraba visiblemente afectado Luis Pliego. “Mi querido Luis, te mando un beso con mucho amor. Un beso desde el infinito”, eran los misteriosos mensajes que le llegaban desde el número de teléfono móvil que tenía la presentadora.

“Este teléfono está dado de baja, ya he hecho todas las gestiones… yo la verdad es que estoy muy afectado. Este teléfono no es de nadie, ya hemos hecho todas las gestiones”, decía el director de ‘Lecturas’ antes de llamar a Carmen Borrego para comentar el suceso paranormal. “Evidentemente esto no es agradable, a mí se me ha puesto la piel de gallina. Pero tengo claro que el móvil de mi madre está dado de baja, que esto lo está haciendo alguien desde un ordenador o con algún método… pero yo, cuando me ha llamado Luis, me he puesto a temblar”, aseguraba Carmen Borrego en directo en ‘Tardear’.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Curro Quevedo, experto en ciberseguridad, para intentar dar una explicación a lo ocurrido. "Técnicamente es posible cien por cien, y sobre todo mensajes de texto que se pueden enmascarar. Se hace. No es muy legal, pero hay plataformas desde la que se puede hacer. Seguramente sea una broma de mal gusto", ha comenzado.

El experto también ha avisado que este tipo de mensajes se usan en estafas: "Hay gente que usa estas herramientas para estafar a otras personas. Incluso puedes clonar la voz de alguien y pedir cantidades de dinero".

Este tipo de mensajes se pueden enviar, pero detectar quién está detrás es más complicado. Para ello, Curro Quevedo cree que lo mejor es denunciar y que la policía lo investigue en profundidad.