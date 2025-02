A pesar de que cuando saltó a la fama era tan solo un niño, en Aarón Guerrero (en la actualidad, 38 años) se sigue viendo al Chechu de "Médico de familia". Durante nueve temporadas dio vida al hijo de Nacho Martín (en la vida real, Emilio Aragón) en la exitosa serie de Telecinco. Corría el año 1995. Pero Guerrero ya había debutado en la televisión un año antes (tenía tan solo 7 años) con la serie de Antena 3 "Canguros". Más tarde, siendo un adolescente, fichó por otro éxito de la pequeña pantalla: "Ana y los 7", que se emitió entre 2002 y 2005 y en el que dio vida a Nando.

A partir de ahí, poco más pudimos ver a Aarón Guerrero en el televisor de casa. Participó en la serie "Yo soy Bea" y se centró en el teatro. Hasta que dejó por completo el mundo de la interpretación y se pasó a la hostelería. Según contó el actor en "El Periódico de España" en una entrevista reciente "siempre" quiso tener un restaurante. "Y no es algo que me venga de familia, en mi casa nadie se dedicaba a eso. Pero desde pequeño me atrajo el mundo de la hostelería", explicó.

Y hoy no solo tiene uno, sino cuatro restaurantes. Dos de ellos, de nombre La tía Feli, sirven comida tradicional madrileña y andaluza en Madrid. El tercero, llamado El Bacaro de Fabio, también en la capital, es italiano y su salsa carbonara es de las más famosas. Tiene un cuarto establecimiento, La Notaría, en Marbella. "Cuando acabé 'Médico de familia', hice 'Ana y los siete', pero luego cambié de vida y me metí de lleno en el mundo de la hostelería", señaló.

Tan de lleno que incluso hace su propio vino. Sus primeras botellas de vino blanco ya están en el mercado bajo la marca "Cayetana" en honor a la uva con la que se elabora la bebida, de la ribera del Guadiana (Badajoz). Pero ya prepara más: el Cayetana tinto.

El Chechu de "Médico de familia" es hoy padre de familia: tiene un niño de 7 años, Beltrán, junto a su esposa, Salomé.