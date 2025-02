Bárbara Rey encabeza la nueva campaña publicitaria de DORMITURUM con un impresionante mensaje: "Duerme como una reina". Feliz y sonriente, la vedette ha vuelto a dejarse ver ante las cámaras tras vivir uno de sus peores años y lo ha hecho con este curioso spot publicitario.

"Ha sido un rodaje extraordinario porque he trabajado con una gente maravillosa, nos lo hemos pasado muy bien y nos hemos divertido", comentaba Bárbara, algo que considera "fundamental en el trabajo". Eso sí, jugaba a la ambigüedad al preguntarle por el lema de la campaña: "Los actores de vez en cuando nos inspiramos en las cosas más extrañas... O sea que no te podría decir exactamente en qué".

Allí, la vedette aseguraba que "tuve una temporadita que dormía regular de acá para atrás, pero ahora estoy durmiendo de maravilla porque he podido con mi mente y con la ayuda colocar las cosas en su sitio".

Además, ha lanzado un mensaje: "¿Quién no necesita ayuda? Yo creo que todos y el que no reconozca que necesita ayuda es que no está bien, está peor todavía", confesaba tras vivir la traición de su hijo en los medios de comunicación.

De este precisamente "no quiero hablar de él", explicaba, pero sí aclaraba que "solamente puedo decir que le quiero muchísimo, que le querré toda mi vida y al margen de muchas cosas... no puedo dejar de quererle aunque lo intente".

En cuanto a cómo se encuentra en el ámbito sentimental, la actriz desvelaba que "el corazón lo tengo muy abierto", que no descarta volver a enamorarse: "Si eso ocurriera sería la sorpresa mayor del mundo para mí, para los demás no sé no" aunque "estoy tan tranquila y tan bien ahora... que nada más estoy pensando en dormir y ya está".

Viaje a El Bierzo

En cuanto a su nuera y su hijo, tras haber saltado a la fama por ser la defensora de Ángel Cristo Junior en los platós durante su paso por 'Supervivientes', Ana Herminia Illas aceptó participar en la tercera edición de 'GH DÚO', en la que fue la segunda expulsada por la audiencia después de la salida de Vanessa Bouza. Su salida estuvo cargada de polémica porque se produjo en la semana en la que ella aseguró que Javier Mouzo le había dado tocado en la pierna con brusquedad, algo que las imágenes desmontaron. "Sigue con la crisis de hipertensión [...] La recomendación ha sido que la vea su cardiólogo porque le va a tener que cambiar toda la medicación porque la que tiene no le está causando efecto [...] No está ni preparada para salir a la calle", explicó el hijo de Bárbara Rey hace casi un mes en 'El Debate de GH DÚO', donde le agradeció al equipo del programa su implicación con su esposa y el buen trato que le habían dado siempre los médicos y el personal del programa.

Desde entonces, la venezolana no ha aparecido en televisión pero tampoco ha compartido nada en su perfil de Instagram. En cuanto su marido, la revista 'Lecturas' explica que se han trasladado a Ponferrada, ciudad situada en el Bierzo leonés, debido a que Ángel Cristo ha desfilado allí para Julio Lama, una firma de moda que trabaja con piel y en cuyo desfile del año pasado también participó el colaborador de televisión.