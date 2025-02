María Patiño ha desvelado este miércoles en Ni que fuéramos que hay crisis entre Carmen Borrego y Terelu Campos a cuenta del estreno de la obra "Santa Lola" que protagonizará la mayor de las Campos: "Que le vaya muy bien".

Y es que, según Patiño, Terelu no le contó a su hermana nada sobre la obra que va a presentar, y eso no le ha sentado nada bien a Carmen, a pesar de la buena relación que se supone tienen.

La presentadora de Ni que fuéramos aseguró que, Carmen, al ser preguntada por la obra de su hermana, solo dijo un "que le vaya muy bien", dando a entender este malestar.

Este lunes se dio a conocer que Terelu Campos debutará como actriz de teatro en la obra Santa Lola, producida por Lara Dibildos. La noticia ha generado diversas reacciones entre los actores, quienes han comentado sobre este nuevo paso de la colaboradora de De Viernes. Algunos han opinado que "hace muy bien en cobrar".

Terelu da un giro profesional al alejarse de la televisión para embarcarse en esta nueva aventura en el teatro. La noticia fue comentada en Espejo Público, donde Gema López reveló que varios actores han expresado críticas hacia la decisión, sugiriendo que se trata de un caso de "intrusismo laboral". En el programa, se compartieron las opiniones de algunos actores que fueron consultados sobre el tema.

Uno de los comentarios más críticos vino de Mariano Peña, conocido por su papel de Mauricio Colmenero en la serie Aída. Peña manifestó: "Ya teníamos bastante con los modelos, modelas y misses, pero ahora cualquiera es tertuliano y cualquiera es actor...". Añadió que Terelu "hace muy bien en cobrar, pero no todos somos actores, como yo no puedo construir puentes. Claro, el problema no es de ella, sino de quienes la llaman".

Por su parte, Lolita le deseó a Terelu "mucha suerte" en este nuevo proyecto, aunque destacó que "es una profesión muy dura, que requiere mucho estudio y madrugar mucho".

Terelu Campos es hija de María Teresa Campos, una de las presentadoras más queridas y representativas de la televisión española, cuya carrera se extendió por más de cincuenta años. Reconocida por su carisma y estilo único, María Teresa se consolidó como una de las figuras más influyentes del panorama televisivo en España.

Nacida en Marruecos en 1941, María Teresa inició su carrera en los años 60 y rápidamente se convirtió en un rostro familiar para los españoles. A lo largo de su carrera, presentó una variedad de programas, desde talk shows y espacios de entretenimiento hasta noticieros, destacándose por su capacidad para conectar con el público.

Su estilo cálido y cercano la hizo muy popular, sabiendo siempre escuchar a sus invitados y ofreciendo un espacio donde podían compartir sus historias y opiniones. Su sentido del humor también era una de sus grandes características.

María Teresa recibió múltiples premios a lo largo de su carrera, como el premio Ondas en 2006 como Mejor Presentadora de Televisión y el TP de Oro en 2015 en reconocimiento a su trayectoria.

Además de su trabajo en televisión, María Teresa era conocida por su compromiso con diversas causas sociales y políticas, especialmente en defensa de los derechos de las mujeres y en apoyo a personas con discapacidad, así como en iniciativas para la lucha contra el cáncer.

Familia

Era muy apreciada por su familia y amigos, y aunque gozaba de un gran éxito y reconocimiento, siempre se mantuvo fiel a sí misma, siendo un modelo de humildad y gratitud, combinando su pasión por el trabajo con una profunda sencillez.