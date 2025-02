Escaleto, el querido colaborador de Ni que fuéramos shhh ha reaparecido pro sorpresa esta tarde en el programa tars varios mese de ausencia.

El joven con gafas que se dedicaba a hablar con la audiencia en los momentos de publicidad. Escaleto ha desvelado que ni le han despedido, ni nada. "Como muchas personas, he estado ausente por una palabra de seis letras, cáncer", ha contado. "He tenido un cáncer del que por suerte estoy recuperado y eso está muy guay", contaba entre lágrimas tras hacer una extensa pausa al no poder contener la emoción y el dolor por lo vivido. "Tengo miedo que esto lo uséis mañana para la promo", decía luego entre risas a María Patiño.

Escaleto ha contado que le hicieron una serie de pruebas, le tuvieron que operar y posteriormente analizar el tejido que habían extraído ver qué es. "Me quedé así, como diciendo, no me lo estoy creyendo". También ha contado que "todo estaba muy bien, el cáncer estaba muy localizado". Escaleto ha explicado que se trata de un cáncer de testículo y ha lanzado un mensaje muy claro a los espectadores: "Chicos, tocaros muchos los huevos, porqué es la forma más rápida y sencilla de notar si tenemos un bulto". "Si me hubiera hecho antes la ecografía, lo mismo no tendía que haberme dado la quimio", cuenta .

"Pones un poco tu vida en paréntesis porqué te tienes que recuperar, en mi caso, tras la operación", asegura . Pero ha lanzado un mensaje de optimismo: "por suerte mi quimio no ha sido tan agresiva como la de, por desgracia, otras personas, pero es cierto que unos días estabas más cansado, con mareos...". Además, Escaleto ha relatado cómo fue el hablar con su madre. "Me acuerdo que me llamó y me dijo, qué te pasa, te noto en la voz algo raro y yo, no, bueno, he estado de pruebas y me han visto esto y me tiene que operar y ella, ¡cómo!, cómo no me lo dices desde el principio", relata matizando que sabe que "se lo conté mal", cuando habla de cómo le dio la noticia. "La gente de la Sanidad de la Jiménez Díaz ni puedo decir más que buenas palabras".

Kiko Matamoros ha sido uno de los colaboradores que más se ha emocionado por el testimonio del trabajador de Ni que fuéramos shh. “Me alegro de que haya podido superar sus circunstancias, han sido muchos años trabajando con él y tiene una calidad humana excepcional. Tuve la suerte de coincidir con él y su madre, y la verdad es que me dio mucha alegría poder verle físicamente. Poder saber cómo estaba y saber que estaba rodeado de su gente”, ha contado durante la intervención de su compañero.

Son muchos los usuarios que han mandado mensajes de ánimo al colaborador del programa en su lucha con esta enfermedad. "Mucho ánimo", "te queremos Escaleto"; "Lo acabo de ver, pobrecito qué lástima espero de corazón que haya superado esa maldita enfermedad" ; "Escaleto ojalá vuelvas pronto, se te ha echado mucho de menos". El chat del programa ha estado disparado y se ha llenado de corazones. Un gesto a los que Esclaeto ha querido enviar un mensaje sincero de "gracias" y ha señalado el cariño que ha recibido durante su ausencia de Ni que fuéramos shhh.