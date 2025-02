Tensión y caras largas en la primera salida de Anabel Pantoja con su hija Alma por Córdoba este jueves por la tarde tras su llegada a la ciudad natal de David Rodríguez el miércoles a mediodía. A pesar de que Antonio Rossi aseguró que el motivo del viaje de la pareja con su pequeña se debía a una reunión programada con sus abogados y el equipo médico que ha buscado Mariló de la Rubia para elaborar un completo informe que demuestre la inocencia del fisioterapeuta en el presunto delito de maltrato infantil a su niña, por el momento este encuentro no se ha producido.

Después de que su novio cumpliese con sus obligaciones laborales, y tras más de 24 horas sin salir de la casa de sus 'suegros', la sobrina de Isabel Pantoja reaparecía con su hija en brazos para disfrutar de un plan muy especial, consistente en una ronda de visitas a los familiares más cercanos de David que todavía no conocían a Alma.

Sin disimular su enfado con la prensa por la presión a la que está siendo sometida en este momento tan complicado por la investigación judicial, aunque en absoluto silencio tras las críticas que ha recibido por explotar contra un reportero a su llegada a Sevilla, Anabel no se despegaba de su niña, a la que cogía con ternura mirando con muy mala cara a las cámaras por grabarla con la pequeña.

Se desconoce cuántos días se quedarán en Córdoba ni cuando se producirá la reunión de la pareja con el equipo de expertos que habrían elaborado un informe médico con el que David armaría su defensa en el caso de que la jueza decida dictar apertura de juicio por un presunto delito de malos tratos a su hija por las lesiones que presentaba cuando fue ingresada de urgencia en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria el pasado 9 de enero.

Algo que sabremos muy pronto, puesto que ya estaría en el Juzgado la última prueba médica -de gran importancia- que se le realizó a la pequeña Alma el pasado 18 de febrero, horas antes de que la familia abandonase la isla para viajar a Cordóba, donde se encuentran en este momento.

Una prueba cuyos resultados habrían sido satisfactorios -de ahí que la niña pudiese coger un avión- y que la jueza estaría examinando al detalle para tomar en las próximas horas, o días, una decisión: o bien archivar el caso, o bien continuar con la investigación abierta y proceder a dictar apertura de juicio contra Anabel y David, o solo contra el fisioterapeuta.

El mensaje de Isa P

Este viernes, Isa Pantoja ha defendido a su prima en el plató de 'Vamos a ver': "No van a decir nada ni se van a pronunciar. Yo entiendo que siempre hay que tener una buena contestación, pero hay veces que te saturas. Te lo digo yo que cuando tuve a mi hijo entraron hasta en el hospital y hay momentos en el que uno no sabe controlar porque se te va de las manos. No justifico su actitud, pero como prima, madre y persona también la entiendo", ha respondido.

Cuando le han preguntado por cómo ve a su prima Anabel, Isa ha respondido: "Yo la veo bien. He hablado con ella y parece que todo vuelve a la normalidad. La veo con mejor ánimo porque ahora ya es consciente de lo que puede pasar. Obviamente hay preocupación, pero van volviendo a la normalidad.