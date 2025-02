La conocida colaboradora de televisión Marta López, muy popular desde su participación años atrás en el concurso Gran Hermano y actualmente asidua tertuliana en el programa "TardeAR", de Telecinco, se casará próximamente con Alejandro Huerta, 16 años más joven que Marta, fisioterapeuta y con clínica propia en Madrid, quien ha tenido entre sus clientes al rey emérito Juan Carlos I. Huerta, aunque nació en la capital de España, tiene profundas raíces asturianas, y más concretamente en el concejo de Onís: su abuelo Luis Huerta y su padre, Evaristo, eran naturales del núcleo rural de Bobia, y su familia tenía casa en el barrio de La Plaza, en Benia de Onís.

Después de haber probado suerte en el amor en multitud de ocasiones, Marta López, de 50 años, contaba ilusionada que pasará por el altar con su chico, de 34. En su reaparición en ‘TardeAR’, la colaboradora aprovechó hace unos días para dar la mejor de las noticias.“¡Me caso!”, exclamó, visiblemente contenta y entre los vítores y los aplausos de sus compañeros de Telecinco.

Todavía no hay fecha concreta: "Estamos dudando entre dos, pero será muy pronto", señaló, mientras mostraba el lujoso anillo que le había regalado su novio. ¿Cómo fue la pedida? Alejandro, fiel a la tradición, hincó rodilla y lanzó la pregunta en Huelva, en El Rompido, donde Marta López, madre de tres hijos, tiene un apartamento.

"Me estaba dando un masaje allí en la puesta de sol, todo idílico, todo precioso. Por eso digo que iba medio desnuda, él es fisioterapeuta y me estaba dando un masaje. De repente cuando acaba, veo que se pone de rodillas y le digo: ‘¿Qué haces?’. Y bueno, lo demás no voy a contarlo, pero fue muy emotivo. Lloramos como magdalenas (…) Fue de corazón, con sentimiento, con lágrimas, con sonrisas… Fue muy bonito", confesó.

Marta López asegura que esta nueva ilusión llegó de forma inesperada: "Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba". Pero, después de unas cuantas desilusiones, ha rehecho su vida sentimental y asegura que se siente "más feliz que nunca"