Hace varias semanas, Fani Carbajo y Christofer protagonizaban un cara a cara de lo más tenso en el programa de Telecinco, '¡De viernes!'. A pesar de no tener relación desde hace meses y de la nueva vida que tiene la influencer, muchas son las cosas que siguen estando en el tintero.

Este fin de semana Fani se ha dejado ver en la 81ª edición de MBFWM y allí ha explicado que no se quedó nada conforme con el cara a cara porque quiso explicar muchas cosas que no pudo.

En ese aspecto, ha querido desmentir la versión de su expareja y ha confesado que "él no hacía de padre con mi hijo", tanto es así que "a día de hoy no tienen relación y si él hubiera hecho de padre con mi hijo y se hubiera comportado mi hijo no lo hubiera denunciado y mi hijo lo ha denunciado hace poco".

Unas palabras que llaman la atención... pero, ¿cuál es el motivo de la denuncia? La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' ha desvelado que "hace poco él hizo unas declaraciones en redes sociales diciendo barbaridades de mi hijo cuando tenía 14 años".

Algo que no ha querido consentir porque "conmigo lo que quieras, discutimos, nos peleamos, lo que tú quieras... pero ya con mi hijo, no, estamos hablando de un menor el cual tú has vivido, tú has criado, entre comillas y por ahí no voy a pasar".

Fani también ha explicado que ella misma le acompañó a poner la denuncia: "Ya está admitida a trámite y espero que la justicia nos dé la razón. De hecho, llevamos pruebas de que esto no viene de ahora sino que viene de antes".

Su aparición en De viernes

Christofer y Fani se convirtieron en la pareja más mediática de la primera edición de 'La isla de las tentaciones'. Desde que saltaron a la fama, han compartido sus idas y venidas como pareja y les hemos visto participar en algún otro reality más de la casa. Pero su amor se terminó, comenzaron a hacer vidas por separado y ahora Fani ha tenido una hija con Fran, su nuevo amor. La expareja se reencuentra en el plató de '¡De viernes!' y no dudan en sacar los trapos sucios de su relación en un tenso cara a cara.

"Nuestra relación está completamente muerta. Verle me causa un poco de ansiedad porque sé que voy a revivir muchas cosas con él. Estoy expectante", confiesa Fani antes de verse las caras en plató con su ex, al que lleva casi dos años sin ver. "Mis últimos años no los recuerdo con cariño. Mi duelo lo viví dentro de la relación", añade.