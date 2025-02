Aitana Ocaña presentaba esta semana su serie documental, 'Metamorfosis', ante los medios de comunicación y multitud de rostros conocidos acudieron al evento, entre ellos, Naiara de 'Operación Triunfo'.

En mitad de todas las polémicas que rodean a la familia Pantoja, le preguntaron a la artista si sigue teniendo contacto con ella tras actuar con la tonadillera el pasado mes de abril en el WiZink Center de Madrid.

"Nos preguntamos qué tal y todo, de vez en cuando, la verdad que sí", explicaba la artista, que no dudaba en deshacer en halagos al hablar de Isabel Pantoja: "Ella es la mejor".

En cuanto a qué le pareció en distancias cortas, comentaba que "todo lo que se dice es lo contrario", ya que "es todo lo contrario a lo malo que le pueden decir, ella es madre, trabajadora, luchadora" y dejaba claro que "la admiro".

A día de hoy sigue recordando cómo fue ese momento de subirse con ella al escenario y desvelaba que "fue un lujo, todo súper cómodo y todo me lo hizo súper fácil, o sea, no me lo pudo poner más fácil".

Además, la joven también tuvo palabras para Agustín Pantoja, a quien definió como "muy majo", por lo que "no puedo poner un 'pero', son magníficos, de verdad, a mí me trataron fenomenal".