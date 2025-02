Mientras Kiko Matamoros continúa siendo uno de los colaboradores más controvertidos de la pequeña pantalla y comentando la actualidad sin pelos en la lengua desde el plató de 'Ni que fuéramos Shhh' en Canal Quickie, Marta López Álamo se mantiene alejada de las polémicas que rodean a su marido. Y lo ha vuelto a demostrar durante el desfile del diseñador Toni Fernández este domingo en Madrid, desmarcándose del fichaje de Makoke por 'Supervivientes 2025', y de sus planes de boda con su novio Gonzalo después de año y medio de relación.

"Estoy muy bien la verdad, muy tranquilita. Yo sigo haciendo cosas, sigo haciendo photocalls y tal. Pero bueno, no echo de menos... Yo es que siempre he pasado, y si hubiérais seguido preguntándome por muchas cosas seguiría sin contestarlas, entonces me da igual. Me es indiferente todo" ha explicado, encantada por el discreto segundo plano que tiene desde hace una temporada.

Y así va a seguir por lo que parece, ya que lejos de 'mojarse' sobre los planes de boda de Makoke -con la que Kiko no tiene ningún tipo de relación desde su mediática separación en 2018- ha respondido con un "paso palabras, o sea, te quiero decir que no, no. Qué quieres que te diga hijo, no lo comento" cuando le hemos preguntado por el gran momento personal que atraviesa la ex de su marido.

"No lo comento tampoco, siguiente" ha zanjado tajante sin pronunciarse sobre qué le parece que Makoke vaya a ir a 'Supervivientes'.

Mucho más expresiva se ha mostrado con la boda de la hija menor de Kiko y Marián Flores, Irene Matamoros, que pasará por el altar dentro de unos meses con su pareja Pedro Romero. "Feliz, muy muy feliz, deseando que se case. Yo la quiero un montón. Y nada, estoy feliz, la verdad. Tengo muchas ganas" ha confesado sonriente, revelando que en su caso continúa en una permanente luna de miel con su marido. "En diez días hacemos seis años, somos ya una pareja estable, todo está muy bien, Kiko es mi marido, yo lo amo, mola muchísimo" ha asegurado.

Cambiando de tema, Marta ha reaccionado a las críticas que ha recibido Anabel Pantoja por cómo está gestionando sus redes sociales a raíz del ingreso hospitalario de su pequeña Alma, y de su investigación judicial por un presunto delito de maltrato infantil: "No soy yo quien para opinar, ni quiero opinar, y ya está. Yo creo que es algo... Esto es complicado, no es simplemente la gestión de cómo... de si sacas o no tu hijo si eres influencer, es más complicado que todo eso. Por desgracia".

Por último, Marta nos ha contado cómo está su relación con Alejandra Rubio, con la que rompió su amistad hace varios meses, después de que Kiko haya reconocido que quiere hacer las paces con Terelu Campos. "Alejandra la quiero mucho y a Terelu también, ya lo saben ellos dos. Y Kiko también, le tiene mucho cariño y ya está. Bueno, las cosas se toman derivas, luego van, vienen... En fin, yo las quiero mucho, y Kiko también, de verdad. Yo con Terelu nunca he tenido un problema, un distanciamiento hubo con Alejandra y conmigo, pero bueno, ya todo bien, ya se van aquí arreglando, pero todo en privado es que es mejor" desvela.