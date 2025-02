Unos comentarios a los que Luitingo ha querido responder en personas y ha estallado contra Amor Romeira. "Referente a los comentarios tan inciertos que esta persona ha dicho sobre mí y la relación, decir que desde el 22 de Diciembre de 2023 hasta hace unos días jamás nos hemos separado, ni abandonado. Mi para lo bueno, ni para lo malo. Así que @amorromeira creía que teníamos una relación bonita y de amistad, pero has demostrado que no. Desde hoy temprano estás llamándome y escribiéndome para informarte de todo, pero al no conseguir nada has querido manchar mi imagen mintiendo", señalaba.

Por su parte Jessica Bueno ha publicado una imagen en sus stories de Instagram donde se muestra triste y con signos de haber llorado. También ha querido lanzar un mensaje de comprensión a sus seguidores. Espero que podáis entender que necesite un tiempo para estar por aquí con normalidad... Tened paciencia conmigo quiero que podáis ver mi mejor versión, esa chica de risa fácil y con ojos de felicidad! Tengo que buscar la felicidad en mi! Estaré centrada en mis niños y en el trabajo para dar todo de mí como siempre", ha escrito la sevillana.