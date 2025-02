La pensión de jubilación no contributiva es un recurso vital para muchas personas mayores que no han podido cotizar lo suficiente durante su vida laboral. Sin embargo, existe un trámite obligatorio que, de no cumplirse, podría ocasionar la suspensión de esta ayuda esencial en 2025. Para acceder a esta pensión, es necesario cumplir ciertos requisitos, como tener 65 años o más; residir legalmente en España durante al menos 10 años, de los cuales 2 deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud; y carecer de ingresos suficientes, establecidos en los límites fijados por la ley cada año.

Uno de los aspectos fundamentales de esta pensión es que los beneficiarios deben cumplir con una revisión anual obligatoria. Este trámite tiene como finalidad verificar que el beneficiario sigue cumpliendo con los requisitos económicos y personales establecidos para recibir la ayuda. El incumplimiento de la obligación de presentar la declaración anual en el plazo indicado da lugar a la suspensión del pago de la pensión. La rehabilitación del pago únicamente se producirá cuando se presente la declaración anual y se acredite que continúa reuniendo los requisitos legalmente establecidos para mantener del derecho a la pensión de jubilación, con una retroactividad máxima de noventa días naturales a contar desde la fecha en que se presente la declaración y se acredite que reúne todos los requisitos exigidos. En el procedimiento de revisión anual se procede a establecer la cuantía definitiva del año anterior y determinar la cuantía para el año en curso en base a los datos económicos y de convivencia declarados por el titular de pensión para dichos años, así como regularizar los importes de pensión percibidos. Efectuada esta revisión, cuyo plazo máximo de resolución es el 31 de octubre, le será notificada la regularización de cuantías cuando existan modificaciones, explican desde la Seguridad Social. Subida de las pensiones Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión media total, que incluye las de jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad, subirá de 1.260,93 euros mensuales a 1.296,23 euros, lo que supone un aumento de 35,30 euros al mes. La pensión media de jubilación, actualmente fijada en 1.448,77 euros mensuales, aumentará en 40,56 euros, alcanzando los 1.489,33 euros mensuales, lo que equivale a 20.850,69 euros anuales. Por su parte, la pensión media de incapacidad permanente subirá de 1.165,60 euros a 1.198,24 euros mensuales, con un incremento de 32,63 euros. La pensión media de viudedad pasará de 898,82 euros a 923,98 euros mensuales, un aumento de 25,16 euros. En cuanto a la pensión de orfandad, subirá de 503,30 euros a 517,39 euros mensuales, con un incremento de 14,09 euros. Finalmente, la prestación en favor de familiares aumentará de 744,90 euros a 765,75 euros mensuales, lo que supone una subida de 20,85 euros.