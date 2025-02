Desde que Belén Esteban y María Patiño arrasaran con su paso por La Revuelta de TVE, los rumores de un nuevo proyecto en la cadena pública no han dejado de crecer. El más fuerte asegura que Belén Esteban y María Patiño parece que no seguirán en Ni que fuéramos... el relevo de Sálvame en Ten en el que han seguido apareciendo algunos de los rostros más conocidos del emblemático programa que en su día se emitía en Telecinco y que estaba presentado por Jorge Javier Vázquez.

Ahora, ambas podrían estar a punto de abandonar el programa para poner rumbo a TVE, donde compartirían "casa" con Broncano, presentador de La Revuelta y espacio en el que La Esteban se ha convertido en una habitual tras sus últimas y mediáticas apariciones. Un cambio profesional al que la de Paracuellos ya ha reaccionado aunque ha preferido echar balones fuera y ni confirmar ni desmentir acerca de la veracidad o no de su nuevo futuro lejos de Fabricantes TV, productora del espacio. Entre los últimos pasos que alimentan los rumores destaca la creación de una cuenta de Tik tok por parte de la colaboradora.

Un nuevo perfil oficial en esta red social que la televisiva ha querido compartir en sus redes sociales. Belén Esteban sigue levantando pasiones entre una más que amplia legión de fans y no ha dudado en subirse al escenario. Una de las artistas más reconocidas del panorama musical, Merche, cuyo éxito 'Si te marchas' se ha convertido en una especie de himno homenaje a la recordada Mila Ximénez -a la que le encantaba arrancarse a cantar dicha balada en el plató de 'Sálvame' siempre que tenía ocasión-, regresa a los escenarios.

Su nueva Gira Deluxe 'Abre tu mente 2025' ha arrancado este sábado en el madrileño Teatro Eslava y, para sorpresa y emoción de todos los asistentes, ha contado con una invitada muy especial. Se trata de Belén Esteban, que no ha dudado en aceptar la invitación de la artista y subirse al escenario para cantar a dúo con la andaluza uno de sus temás más populares, 'Eras tú'. "Me hace una ilusión Merche... He estado con sus hermanas, con su hija, con su madre, con su tía" ha explicado muy emocionada abrazando a Merche antes de rendir su particular homenaje a Mila -que falleció el 23 de junio de 2021- en el concierto de una de sus cantantes favoritas. “Eras tú, quien me dio más abrazos en los malos momentos. Quien guardaba mis grandes secretos. Y disfrutaba con solo verme feliz”.

Ya, de vuelta al programa, la Patrona ha protagonizo un momento que a muchos le ha recordado al extinto Sálvame. Kiko Matamoros trataba de tomar la palabra, pero su compañera Belén Esteban no le dejaba e iba alzando la voz. “O sea llevas muerta toda la noche y ahora te despiertas, déjame hablar”, decía Matamoros. “Estoy hasta los cojones, así os lo digo”, replicaba Belén que comenzaba a enfadarse. “Como estoy muerta me piro. No me provoques que empiezo a hablar, estoy harta de aguantarte”, expresaba ella mientras se quitaba el micrófono para abandonar el plató. “Que ya estoy cansada”, añadía mientras se levantaba del sofá. “Que me quiero ir, de verdad”, apostillaba mientras Matamoros se levantaba para poder hablar con ella y que la tensión no aumentase entre ellos.

Finalmente, Esteban ha vuelto al plató. “Yo creo que Belén está muy nerviosa porque lo que le ha dicho Kiko es como cualquier otro corte. Le ha dicho que lleva muerta toda la noche y Belén ha dicho no puedo más y me voy. Kiko no quiere que la tarde de hoy termine lógicamente así, no se lo merece nadie. Ni para la propia Belén que se va a casa hecha una mierda", decía María Patiño.