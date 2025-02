"Hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una historia de amor preciosa que hizo que nuestros corazones volvieran a latir y nos sintiéramos vivos de nuevo. A veces tenemos que tomar decisiones, aunque nos destroce el corazón y ser capaces de pensar en lo que es más sano para ambos". Con este mensaje compartido en sus respectivas redes sociales, y confensando que les gustaría que "muchos de sus momentos felices hubiesen sido eternos" Jessica Bueno y Luitingo anunciaban este domingo su ruptura.

Una inesperada y sorprendente noticia que llega después de un año de intensa relación en el que el cantante dejó todo para instalarse en Bilbao junto a la modelo y sus tres hijos -Francisco, fruto de su relación con Kiko Rivera, y Jota Jr. y Alejandro, con Jota Peleteiro- y en el que se convirtieron en la viva imagen del amor y la felicidad, que ha dejado a sus seguidores tan desolados como descolocados, puesto que no han revelado ni los motivos ni quién tomó la decisión de terminar su noviazgo.

Horas después de su comunicado, Jessica reaparecía en redes sociales. Con una imagen llorando, la sevillana pedía a sus incondicionales paciencia hasta que vuelva a recuperar la sonrisa: "Espero que podáis entender que necesite un tiempo para estar por aquí con normalidad... Tened paciencia conmigo... quiero que podáis ver mi mejor versión, esa chica de risa fácil y con ojos de felicidad! Tengo que buscar la felicidad en mí! Estaré centrada en mis niños y en el trabajo para dar todo de mí como siempre" se sinceraba.

Volcada en sus pequeños, la modelo ha roto su silencio ante las cámaras de Europa Press y se ha mostrado rotunda sobre su ruptura, al confesar desolada que su historia de amor con Luitingo es imposible: "Como dice la canción de Camilo, en otra vida a lo mejor hubiese sido posible, pero ahora...".

Y ahora es el cantante el que, a raíz de los ataques que ha recibido en redes sociales tras la ruptura mientras se especula que su vida social a su regreso a Sevilla con Jessica fue una de las razones por la que han puesto fin a su su relación, ha roto su silencio muy enfadado.

"Ante los insultos sin sentido que he recibido en redes, quiero aclarar que la decisión de terminar la relación fue mutua. No hay culpables. Sin embargo, veo que las críticas y especulaciones sólo recaen en mí y no entiendo el por qué..." comienza el mensaje que ha compartido este martes en sus historias de Instagram, dejando claro que él ha puesto todo de su parte para que su noviazgo funcionase: "He dado todo por amor, dejé a mi familia a 1000 km y me adapté a una nueva vida completamente distinta para mí, con tres niños maravillosos a los que he tenido el placer de cuidar como si fueran de mi propia sangre, y que siempre estarán en mi corazón".

"Respeto y empatía deberían ser para ambos. Si a ustedes les duele, imaginen cómo me siento yo. Antes de desearme la muerte, piensen el daño que me causan, no sólo a mí, sino también a mi familia" ha concluido dolido, pidiendo comprensión ante el complicado momento que no solo está viviendo Jessica sino también él.