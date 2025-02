La historia de Sthefany y Tadeo en ‘La Isla de las Tentaciones’ ha sido una montaña rusa de emociones, desencuentros y traiciones. Su desesperado intento de salvar la relación en el emblemático encuentro ante el espejo fue solo un preludio del caos que se desataría después. Entre gritos, carreras por la playa y la intervención de Sandra Barneda, quedó claro que la relación pendía de un hilo.

Mientras que Tadeo aseguró ver un futuro con Sthefany tras el reality, la noche y la fiesta demostraron lo contrario. En un momento de pasión en el jacuzzi, el sevillano dejó de lado cualquier sentimiento de culpa y se entregó a Mayeli en un intenso intercambio de besos y caricias, sorprendiendo incluso a sus compañeros. Fuera del agua, la atracción no cesó y continuaron con su conexión en el sofá, evidenciando que el vínculo con Sthefany estaba roto. Por su parte, Sthefany tampoco ha permanecido ajena a las tentaciones en la villa. Su conexión con su tentador ha ido creciendo, dejándose llevar en más de una ocasión.

Todo alcanzó su punto máximo después de abandonar la hoguera fuera de sí tras ver las imágenes de Tadeo siéndole infiel con Mayeli. Fue entonces cuando Sthefany tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su paso por el programa. Todo comenzó con una conversación en la cama con su tentador favorito, Simone. En un principio, la cubana le pidió que se quedara con ella esa noche para no sentirse sola, aunque le advirtió que no haría nada. Sin embargo, la cercanía y la atracción entre ellos fueron en aumento hasta que el momento acabó en un apasionado beso, activando la luz de la tentación en Villa Montaña. Finalmente, esa noche, Sthefany y Simone mantuvieron relaciones sexuales, marcando un punto de no retorno en su historia.

En exclusiva, hemos conseguido un vídeo de los colaboradores del debate opinando para esta web sobre el inminente desenlace de la pareja. Andrea Bueno ha sido contundente en su declaración: “Tadeo va a reaccionar como si él no hubiera hecho nada”, señalando su actitud evasiva a lo largo del programa. Alejandra Rubio también compartió su visión del desenlace, asegurando que “Stephy se va a decepcionar mucho cuando vea a Tadeo”. Por último, Jorge Pérez ha expresado su incredulidad ante la situación: “Van a reaccionar bastante mal, es difícil entender por qué, ya que ambos han hecho lo mismo”. Sin embargo, también pronosticó que “su hoguera final será de lo más interesante”, pues las emociones estarán a flor de piel.