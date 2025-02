En las últimas horas, Luitingo ha recibido críticas. Algunos de los que fueron sus compañeros de ‘GH VIP’ han reaccionado a la ruptura de la pareja dejándole a él en el peor lugar. Pilar Llori, con la que tuvo una relación, ha compartido una imagen junto a su novio en la que ha puesto de fondo una canción del artista. Naomi Asensi, ha denunciado que el ex de Jessica Bueno utilizaba una cuenta falsa de Instagram para criticarle.

Harto de la situación, Luitingo no ha dudado en emitir un nuevo comunicado con el que defenderse y con el que aclarar algunos de los aspectos de su ruptura con Jessica Bueno. El cantante ha comenzado su escrito diciendo que “antes los insultos sin sentido que he recibido en redes, quiero aclarar que la decisión de terminar la relación fue mutua”. De este modo, ha querido despejar dudas sobre si él tiene alguna culpa en el fin de este noviazgo. “No hay culpables”, ha reiterado en este sentido.

Tras esta aclaración, el cantante ha hecho alusión que “veo que las críticas y especulaciones solo recaen en mí, y no entiendo el por qué…”. A partir de ahí, ha hecho una enumeración de los pasos que él dio durante su relación con Jessica Bueno y que siente que ahora, tras su ruptura, no se valoran. “He dado todo por amor, dejé a mi familia a 1.000 kilómetros y me adapté a una nueva vida completamente para mí”, ha dicho sobre el momento en el que dejó Sevilla para trasladarse a vivir al Norte, donde Jessica residía con sus tres hijos.

Sobre este cambio de vida que hizo, ha comentado que fue una etapa “con tres niños maravillosos a los que he tenido el placer de cuidar como si fueran de mi propia sangre, y que siempre estarán en mi corazón”. Unas declaraciones con las que ha aclarado que su relación con los niños siempre ha sido buena y que durante su relación con la modelo, se ha volcado con ellos.

Por todo esto, Luitingo ha considerado oportuno pedir que “respeto y empatía deberían ser para ambos”. Y no solo eso. El ex de Jessica Bueno ha hecho saber el dolor que siente en estos momentos. “Si a ustedes les duele, imaginen cómo me siento yo. Antes de desearme la muerte, piensen en el daño que causan, no solo a mí también a mi familia”. Después, ha rematado su escrito con un “gracias a quienes tienen buen corazón”.

Antes de que Luitingo emitiera el comunicado, ya había visto la luz una información sobre que el cantante está pasándolo mal tras el anuncio de su ruptura con Jessica Bueno y que su enfado habría aumentado en las últimas horas, también con Jessica Bueno.

Según contó Marta López en el programa ‘TardeAR’, “Luitingo estaría muy enfadado por la reacción de Jessica Bueno de poner una imagen llorando”. Una afirmación que dejaría ver que al cantante no le habría hecho ni pizca de gracia que Jessica subiera una foto entre lágrimas después del anuncio de su separación.