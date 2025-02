Los seguidores de la hija de Vicky Martín Berrocal están muy preocupados por su estado de salud tras ser embestida por un camión.

Así lo han contado en Diez Minutos, asegurando que Alba Díaz había tenido un buen susto mientras conducía por el centro de Madrid. "Acabo de llegar a Madrid y me ha dado un camión en Velázquez. Menos mal que era majo y no ha habido mal rollo, lo ha aceptado y me ha pedido perdón", escribía la hija de Manuel Díaz "El Cordobés" en sus redes sociales.

Y añadía: "Con estas cosas te das cuenta de lo importante que es estar pendiente mientras conduces y soltar el móvil, o ponerle foco a los ángulos muertos. Gracias a Dios estamos bien, pero puede pasar lo que sea y hay que ser prudente".

María Victoria Martín Martín (Huelva, 11 de marzo de 1973), conocida como Vicky Martín Berrocal, es una destacada socialité, empresaria, actriz, diseñadora de moda y colaboradora en la televisión española. Su fama se incrementó en 1997 tras su matrimonio con el torero Manuel Díaz González. En 2024, fue galardonada con el Premio Ondas Globales del Podcast al Podcast Revelación por A solas con… Vicky Martín Berrocal.

Nacida en Huelva, Andalucía, Vicky es hija de José Luis Martín Berrocal, un empresario taurino, y Victoria Martín Serrano, una empresaria del mundo de la moda. Inició su carrera profesional trabajando como representante de toreros, lo que la llevó a conocer a su exmarido, Manuel Díaz González.

Su formación en el mundo de la moda comenzó de la mano del reconocido diseñador Ángel Schlesser, con quien colaboró en sus primeros pasos. A través de esta colaboración, ganó notoriedad internacional y comenzó a vestir a celebridades como Uma Thurman, quien lució sus diseños en el calendario Campari. Entre sus creaciones destacan vestidos de fiesta, trajes de flamenca, trajes de novia, bolsos y bisutería. Fue la diseñadora encargada de vestir a Anna Allen para los Premios Óscar de 2014, un evento que estuvo marcado por el fraude relacionado con la actriz. Además, lanzó una edición especial de los vasos de Nocilla.

En televisión, Vicky comenzó su carrera en 2005 como colaboradora en el programa Channel nº 4 de Cuatro, donde permaneció hasta 2008. En 2006, participó en el concurso de monólogos El club de Flo, donde obtuvo el segundo puesto. También fue jueza en el programa Supermodelo (2007) de Cuatro y concursante en ¡Mira quién baila! (2008-2009) en TVE. En 2009, debutó como presentadora en A tu vera en Castilla-La Mancha Televisión, cargo que ocupó hasta 2013. En 2016, regresó a la televisión como concursante en Levántate All Stars junto a la pianista María Toledo.

Como actriz, Vicky interpretó el papel de Laura en la serie La familia Mata (2007, Antena 3) y participó en un cameo en la serie Gym Tony (2015, Cuatro).

En 2020, fichó por TVE para participar en el programa Typical Spanish, presentado por Frank Blanco y junto a Florentino Fernández.

En septiembre de 2023, lanzó su propio podcast titulado A solas, con el que fue premiada en 2024. Ese mismo mes, anunció su despedida del programa El show de Bertín de Canal Sur, tras 120 episodios, para unirse al nuevo programa vespertino TardeAR, presentado por Ana Rosa Quintana en Telecinco.

Las Berrocal

En noviembre de 2024, se anunció el estreno de Las Berrocal, un docurreality que protagonizará junto a su hermana Rocío, su hija Alba y su madre Victoria. La serie, de cuatro episodios, se estrenará en 2025 en Movistar Plus+.