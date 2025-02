Días después de anunciar su ruptura con Jessica Bueno a través de un comunicado compartido en sus respectivos perfiles de Instagram tras un año de intensa relación en el que parecían la viva imagen de la felicidad, Luitingo ha reaparecido ante las cámaras.

Aunque ha dejado en el aire por qué se ha terminado su relación ni quién ha tomado la decisión, sí ha dejado entrever que no hay posibilidades de reconciliación. "Como dice la canción de Camilo, en otra vida a lo mejor hubiese sido posible, pero ahora..." ha admitido abatida, sin aclarar si su matrimonio con Jota Peleteiro o el hecho de que ya tenga tres hijos y no quisiese volver a ser madre junto a Luitingo ha podido influir en su ruptura.

De hecho, hace unas horas ha subido una foto en la que se le ve abatida y con un extraño mensaje: "Que alguien me cambie la cabeza y el corazón por otros que no sean los míos A Porque Dios me hizo vivir todo si no era, porque Ilenar de amor tanto mi corazón si llegaría el fin, para que me ilusionaste, si era imposible A Dios le pido: Déjame sola ya de una vez que no me quedan trozos en mi corazón para reponerlos otra vez".

Ahora ha llegado el bombazo. Amor Romeira visita por primera vez el programa de 'En todas las salsas', tras sacar a la luz en 'Fiesta' lo sucedido entre Jessica Bueno y Luitingo, antes de que ambos exconcursantes de 'Gran Hermano VIP' comunicaran que han roto su relación. La colaboradora de televisión da nuevos detalles de la ruptura en el videopodcast y suelta un bombazo exclusivo sobre la ruptura de la modelo y el cantante. Amor Romeira destaca por ser una persona clara y directa, por ello no ha dudado en contar por qué afloraron los celos de Jessica Bueno tras mudarse a Sevilla con Luitingo. La invitada especial de esta semana a 'En todas las salsas' explica que la modelo pilló varias mentiras de Luis durante el tiempo que han vivido juntos fuera de Bilbao. Asimismo, el exconcursante de 'Gran Hermano VIP' comenzó a hacer movimientos extraños en sus redes sociales y en su día a día, que mostraban un lado desconocido de él.

"Es mucha casualidad que desde que vuelven a Sevilla, Luitingo empieza a dar 'likes' en su antiguo ganado", comenta la colaboradora de televisión. Una información que corrobora Anna Gurguí, especialista en seguir muy de cerca las interacciones en redes sociales de los famosos. La tiktoker asegura que ella misma ha podido comprobar cómo entre los nuevos seguidores del cantante se encuentran muchas chicas de Sevilla.

Asimismo, Amor Romeira tiene unas palabras para Luitingo, que no le dejan en muy buen lugar. Por otro lado, la invitada se moja y confiesa si cree que la negativa de Jessica Bueno a tener más hijos podría haber influido en la decisión de la pareja en dar por finalizada su relación. No solo eso, en el programa completo de 'En todas las salsas' se descubre la drástica decisión que ha tomado a modelo tras su ruptura con Luis