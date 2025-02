Rosa o Manu, Manu o Rosa. Culaquiera de los dos puede dar la sorpresa y convertirse en el nuevo ganador del bote de Paspalabra (que ya supera los 1,2 millones de euros) o caer en la temida silla azul y dar la oportunidad a un nuevo aspirante.

Y es que la silla azul de Paspalabra lleva una temporada dejándonos atónitos. Si muchos esperaban que Manu y Nacho Mangut se convirtieran en los nuevos Moisés y Óscar, o Rafa y Orestes, el destino decidióa otros planes. La sorpresa llegaba a Pasapalabra cuando Nacho Mangut decía adiós al programa. El ya exconcursante, en su segunda etapa, perdía su sitio tras caer en una Silla Azul en la que sus dos fallos le han dejado fuera de Pasapalabra. Su lugar lo ocupaba Alberto Rodríguez, un aspirante que llega pisando fuerte y que, a pesar de los nervios, pudo eliminar a una leyenda como Nacho. El concursante zamorano reconocía antes de su primer Rosco que el extremeño fue el que le enganchó al programa, refiriéndose a su primera etapa en 2020.

Nacho Mangut compartía una publicación en redes sociales tras su eliminación en Pasapalabraen la que sacaba a la palestra todo lo que ha vivido en esta segunda etapa, tanto lo bueno como lo malo, pues no es oro todo lo que reluce.

El exconcursante señalaba que esta nueva etapa en Pasapalabra le llegaba de manera inesperada y que le dehaba un sabor agridulce. Nacho daba la enhorabuena a Alberto por haberle superado en la Silla Azul “el mejor aspirante” que ha pasado por esa prueba en mucho tiempo. Cada concursante de Pasapalabra deja una huella única. Sin embargo, el caso de Nacho Mangut es aún más especial si cabe por muchos motivos: fue el primer concursante de la actual etapa del programa en Antena 3, protagonizó un duelo mítico contra el campeón Pablo Díaz, regresó para afrontar una nueva oportunidad y cuenta con unos datos de récord. Por eso, muchos le consideran un ganador de bote aunque nunca haya llegado a completar El Rosco, esa espinita que aún se le ha quedado pendiente.

La etapa que el extremeño terminó el pasado 31 de octubre y, pese a la eliminación,era digna de destacar por sus excelentes estadísticas. "Me voy con el mejor registro histórico de cualquier concursante en sus primeros 50 programas en la etapa de antena 3", ha explicado él mismo en sus redes sociales. Efectivamente, así es: en sus 59 duelos contra Manu, sólo ha perdido 15 y ha empatado en 14, por lo que ha ganado 30 veces. "En esta ocasión he vivido la otra cara de la exposición pública. Un acoso brutal en las redes sociales, decenas de mensajes diarios llenos de insultos, faltas de respeto, amenazas y malos deseos". "En los 12 años que llevo concursando nunca había vivido nada igual, ha sido, sin duda, la peor experiencia de mi vida y no se la deseo a nadie. Por ganar, perder, empatar, por hablar o callarme, por mi aspecto físico o por mi forma de ser, todo se traducía en insultos diarios, se puede comprobar en cualquier publicación de Pasapalabra", detalla Mangut, siendo claro con sus palabras.