Lorena Castell no para. La "showgirl" no se va a quedar en el paro tras la cancelación de "Caiga quien caiga". La última emisión de CQC es el domingo 2 de marzo, tras seis programas. La vuelta del mítico problema canalla de Telecinco no ha tenido éxito. No convenció a la audiencia.

Lorena Castell era uno de los nombres más sonados para esta nueva edición del programa; una mujer como parte del elenco de presentadores. ¿Qué hará ella tras la cancelación? Proyectos no le faltan. Para empezar, hará una visita a "Maestros de la costura", en TVE. Lo hará con su amiga Betto García, autora de "tocados increíbles" que llevan en las actuaciones Lorena y su elenco. Porque Castell, pese a las colaboraciones puntuales aquí y allí, hay algo que nunca le falla: su bingo. La artista lleva varios años desarrollando el proyeco de su vida: "El bingo para señoras". Una representación divertida donde hay cante, baila y mucha diversión. "Una fiesta-espectáculo con bailarines, pole dance, una vedette, karaoke…", así lo describen en su página web. Un espacio de desconexión que agota entradas. Tal es el éxito que han aumentado la fecha de sus espectáculos y estarán hasta junio con su bingo. La Reina Letizia se despide de CQC Ni la Reina Letizia puede salvar al programa “Caiga quien caiga”, que volvió a la parrilla televisiva después de 15 años y que ahora, ante los pobres resultados de audiencia, desaparecerá en breve de Tele 5. Que “CQC” va camino de un nuevo final es algo que la periodista Letizia Ortiz tiene muy presente pues esta semana por fin se dejó entrevistar brevísimamente para este espacio y cuando le pusieron el micrófono delante comentó: “¿Cómo estáis, Daniel? ¿Cómo estáis de ánimo? He leído cosas y he oído cosas...” Quien la estaba entrevistando era su paisano el ovetense Daniel Fernández, de nombre artístico Daniel Fez, uno de los característicos reporteros de traje y gafas negras de este programa.