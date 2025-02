¿Para qué sirve la educación universitaria? Pues el millonario José Elías Navarro lo tiene muy claro, "los títulos no sirven de nada".

Una afirmación que, como indica el emprendedor, tiene un pero, es decir, los títulos no sirven de nada "si no se aplican a casos prácticos y a la vida real". Algo que, como apunta, "lamentablemente no suele suceder".

Y es que para José Elías Navarro, "la educación práctica es el futuro". Así, explica que sus hijos "tienen la suerte (o la desgracia) de haber nacido con unas cartas diferentes en esta partida, y yo siempre les digo que no necesito que tengan un diploma.

En lugar de eso, el millonario considera que hay que saber "gestionar el patrimonio correctamente, tomar decisiones importantes bajo presión, salir a la calle y vender cualquier cosa; y levantarse después de que les digan no mil veces".

Por eso, considera que "los títulos no sirven de nada si no se aplican a casos prácticos y a la vida, real"; y en la universidad "no suelen enseñar a tomar decisiones reales" cuando "eso es justamente lo que necesitarán mis hijos en el futuro".

José Elías Navarro es un emprendedor de 48 años que actualmente dirige 180 empresas. En su canal de YouTube, compartió su historia personal, revelando que en 2009 se encontraba en bancarrota, con solo 3.000 euros en su cuenta. Con esa cantidad, fundó una empresa de energía que hoy en día factura 2.800.000.000 € anuales. Gracias a su éxito, se ha convertido en un modelo a seguir para aquellos que comienzan desde cero en el mundo empresarial. Sin embargo, su experiencia y conocimientos son especialmente solicitados cuando se trata de temas relacionados con el mercado de la vivienda en España.

