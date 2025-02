Isabel Pantoja podría estar pensado en reaperecer en la pequeña pantalla. Según Antonio Rossi, la cantante estaría planeando volver a la televisión con un inesperado proyecto, ni más ni menos que una docuserie en la que la cantante estaría dispuesta a tratar aquellos temas que han marcado su vida, sin ignorar si quiera lo más espinosos.

"Isabel quiere abordar la cárcel, todo lo que ha pasado en su vida. Hablará de todo y de todos. No se va a omitir ningún capítulo de su vida en los diez que van a formar parte de la serie. Abordará sobre todo de la cárcel, que tiene muchas ganas. No se va a saltar nada de lo que conozcamos", ha asegurado el colaborador de 'Vamos a ver'. "Estoy convencido de que no abordará lo que pasó los primeros cinco días, sino lo que pasó a partir del día seis", ha continuado, un episodio que es desconocido para su familia, amigos y gran parte de su círculo.

Pero además de los cambios profesionales, la cantante estaría pensando en dar un giro a su vida también a nivel personal y es que al parecer, la tonadillera podría haberse agobiado de la agitada vida en la capital y estaría dispuesta a abandonar Madrid.

Drástica decisión

Así las cosas, tiene una larga e intensa conversación con su hermano en el nuevo hogar. "Le dice que no aguanta más con su vida en Madrid", comenta Requejo. En este instante es cuando Agustín Pantoja decide llamar al promotor de la finca para retener a la tonadillera y evitar su marcha a Cantora.

A pesar de ello, la cantante sigue insistiendo en que quiere irse de Madrid. Con las maletas hechas y muchos intentos por regresar, Agustín le cuenta algo que la dejó sin palabras. 'A Cantora no puedes volver porque pertenece un grupo inmobiliario', le habría dicho. Este termina contándole "las artimañas que ha hecho con Cantora", de manera legal.

Esas maniobras que habría hecho Agustín son, principalmente, la decisión de poner en venta la casa y ser arrendada en su totalidad por un grupo inmobiliario. Como decimos, Pantoja no da crédito con ello porque ha tenido conocimiento de su venta hasta la semana pasada.