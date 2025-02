Aunque el cantante Luitingo y la modelo Jessica Bueno se han separado "de mutuo acuerdo", Jessica ha abierto su corazón para hablar sobre el difícil proceso que está viviendo. Con un emotivo mensaje en sus redes sociales, ha dejado claro que, aunque la decisión ha sido la correcta, el dolor es inevitable.

Jessica Bueno: "Las decisiones correctas también pueden romper el corazón"

Jessica ha compartido un mensaje que refleja el torbellino de sentimientos en el que se encuentra: "Normalicemos saber que hay decisiones correctas que nos van a romper el corazón, que hacer las cosas bien requiere muchísima más valentía que hacerlas mal, que empezar de cero da pánico, que da miedo arriesgarnos, pero siempre ser valiente y buena persona tiene su recompensa".

Con estas palabras, la modelo hispalense deja entrever que, aunque sigue sintiendo amor por Luitingo, ha tomado la difícil determinación de cerrar esta etapa.

Luitingo responde a las críticas: "No hay culpables"

Por su parte, Luitingo también ha roto su silencio. En medio del aluvión de especulaciones sobre los motivos de la separación, el cantante ha querido aclarar que no ha habido terceras personas ni traiciones.

"No hay culpables. Sin embargo, veo que las críticas y especulaciones sólo recaen en mí, y no entiendo el porqué. He dado todo por amor, dejé a mi familia a mil kilómetros y me adapté a una nueva vida completamente distinta para mí, con tres niños maravillosos a los que he tenido el placer de cuidar como si fueran de mi propia sangre, y que siempre estarán en mi corazón".

A pesar de su dolor, el artista ha dejado claro que se lleva un cariño inmenso por los hijos de Jessica, con quienes creó un vínculo muy especial.

Jessica Bueno, rota tras la ruptura: "Volví a llorar"

Jessica no ha ocultado su tristeza tras la ruptura. Con un desgarrador texto, ha confesado que no puede evitar las lágrimas y que la desilusión la ha invadido por completo: "Hoy volví a llorar. Volví a llorar por las cosas que me están tocando vivir. Volví a llorar por las decepciones que tengo. Volví a llorar por aquellas cosas que no puedo cambiar. Volví a llorar para desahogarme..."

Sin embargo, la modelo ha dejado claro que poco a poco está encontrando fuerzas para seguir adelante: "Me miré al espejo, me acaricié las mejillas y me prometí que voy a estar bien. Porque yo siempre estoy bien, aunque no pueda dormir, aunque me duela la cabeza y no tenga apetito, aunque sobrepiense las cosas... yo siempre estaré bien."

Un amor que no pudo con las circunstancias

La relación entre Jessica y Luitingo comenzó con intensidad tras su paso por GH VIP, pero las circunstancias no les han permitido consolidar su amor. A pesar de los esfuerzos por adaptarse a sus nuevas vidas en Sevilla, el desgaste ha sido inevitable.

Ahora, Jessica continúa en la casa que compartían en Los Morales, centrada en sus tres hijos, mientras que Luitingo ha regresado al hogar de sus padres para apoyarse en ellos y encontrar estabilidad.

Aunque algunos expertos en relaciones aseguran que una reconciliación no es imposible, Jessica Bueno parece tener claro que su decisión es definitiva... por mucho que le haya roto el corazón.