Tras semanas de especulaciones, este viernes confirmaban desde el programa de '¡De viernes!' que Terelu Campos viajará a Honduras para concursar en 'Supervivientes'. Una noticia que adelantaba hace unas semanas la periodista Esther Mucientes desde 'Ni que fuéramos Shhh' y que, bajo la sorpresa de los espectadores, ha confirmado la propia comunicadora. Uno de los que lo tenía claro era Kiko Matamoros. El tertuliano llevaba tiempo anunciando la posibilidad de que Terelu viajes a Honduras. El colaborador ya dejó claro hace días como sería su participación en el reality. "Va a llegar a allí, va a pisar la playa, va a entrar en brote, terro y cuidaditos en el hotel", ha asegurado.

"Soy Terelu Campos, presentadora y colaboradora y este año, aunque nadie se lo espera, participo en 'Supervivientes", anunciaba la madre de Alejandra Rubio, a quien podremos ver en Honduras a partir del próximo 6 de marzo.

Terelu confesaba desde plató que "no es una cuestión de valentía, es una cuestión de enajenación mental. He empezado el año 2025 con algo que me ha debido ocurrir en el cerebro porque estoy haciendo muchas cosas nuevas".

Además, explicaba que "lo que más pena me da es dejar a mi nieto". Tanto es así que "el lunes fui a verlo, se acababa de quedar dormido" y le provocó "un sentimiento de muchísima pena".

La hija de María Teresa Campos nos sorprendía también hace una semanas anunciando su nuevo reto profesional: subirse a las tablas del escenario para debutar como actriz en el teatro bajo las órdenes de su amiga Lara Dibildos. Ahora, 'Supervivientes' se suma a la lista de proyectos que tiene pendientes para este nuevo año.