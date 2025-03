Olga Moreno alcanzó el éxito al proclamarse ganadora de 'Supervivientes', pero el público desconoce lo que tuvo que vivir durante aquellos meses, cuando regresó a España. Hace poco la vimos participando en 'Supervivientes: All Stars', pero poco supimos de su vida privada en aquella edición especial del reality. Ahora, Olga decide abrirse en canal para dar todos los detalles del infierno que vivió.

Cuenta Olga que, dos días después de fallecer su madre, tuvo que viajar hasta Honduras para participar en 'Supervivientes: All Stars': "Cuando vuelvo, me encuentro con la realidad y la realidad es mucho más dura. Me encierro y la verdad es que he estado ocho meses sin tener ganas de nada", confiesa y reconoce que fue entonces cuando pensó en pedir ayuda profesional. "He pasado mucho en mi vida, pero esto ha sido lo más doloroso", añade, visiblemente emocionada. Han pasado tres años desde que concede una entrevista personal y ocho meses desde que no la vemos por televisión. Por eso, Olga se muestra muy nerviosa al pisar el plató del programa: "Para mí fue muy complicado. Fui al 'All Stars' porque mi madre quería que fuese. Yo pensaba que iba a pasar el duelo mucho mejor, pero fue muchísimo más complicado. Lo pasé mal allí. No quería llorar y lo que hacía era darme paseítos, me metía en el agua para que nadie me viera llorar. No sé si era el momento de haber ido, pero lo hice por ella. Llevo ocho meses que no me apetece nada, ni salir de casa. Solo me apetece estar con mi hija. Me cuesta ponerme un tacón y salir a la calle", nos cuenta.

Olga reconoce haber pasado muchos momentos duros en su vida, pero, sin duda, el peor de todos ha sido perder a su madre: "Ahora mismo me siento tan frágil, tan baja... Me veo fea, muy fea. No tengo ganas de salir. Llevo ocho meses metida en mi casa". Llegados a este punto, después de confesar que llora a menudo, Olga Moreno habla de una posible depresión, aunque admite que se niega a verbalizar que ella padezca esta enfermedad. "He intentado pasar este duelo que me está costando muchísimo. No quiero hacer nada, solo refugiarme con mi hija", añade.

"Echo de menos a mi madre todo el día. Desde que me levanto, hasta que me acuesto. Hablaba con ella todos los días. Era siempre la que estaba ahí, la que nos levantaba a toda la familia. Su marcha fue tan bonita... Estábamos todos juntos, todos con ella y pedíamos que se fuese porque ya estaba sufriendo. Fueron muchos años de lucha contra el cáncer", nos cuenta con lágrimas en los ojos.

A pesar de que Olga Moreno se negaba a responder a la preguntas relacionadas con su exmarido, Antonio David Flores, la invitada sí que ha querido dejar claro cuál es la relación que mantienen y si la hija de ambos y los de su expareja mantienen contacto. Olga Moreno asegura que la relación es buena y que tienen un trato cordial.