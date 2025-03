José María Almoguera y Carmen Borrego han estado un tiempo distanciados. Madre e hijo se enfrentaron por la venta de una exclusiva que afectó seriamente a su relación familiar. El joven ha explicado que tuvo que pedir ayuda, pues la situación no le resultaba fácil y no sabía cómo resolverla. Acaba de salir de Gran Hermano Dúo, concurso que le ha servido para reconciliarse con Carmen.

Tras la expulsión del nieto de la desaparecida María Teresa Campos de Gran Hermano DÚO, madre e hijo han acercado posturas tras casi dos años distanciados debido a diversos conflictos familiares. Nada más llegar al plató, el televisivo fue recibido por Carlos Sobera, que le explicó que su progenitora había acudido a recibirle.

"Sí, era algo de esperar. A ver si me acostumbro un poco al mundo real, me apetece ir a tomar un café y a ver si me voy acostumbrando", ha contestado delante de los micrófonos de la agencia Gtres cuando se han interesado por el acercamiento que ha tenido con Carmen Borrego. Su valoración del concurso es positiva, a pesar de que se ha quedado a las puertas de la final. Casi gana el premio, pero ha tenido que conformarse con un puesto más bajo: "Bueno, he llegado hasta donde he llegado, así que todo muy bien".

"Es verdad que he sido capaz de ordenar mis ideas en la cabeza, que para mí era complicado con el bullicio del día a día, pero al final ahí he tenido mucho tiempo libre para pensar y se ven las cosas desde una perspectiva diferente. Estando dentro he echado mucho de menos a la gente de fuera. A mi madre, a mis amigos, a mi hijo", comentó José María en un primer momento.

Tras estas palabras, José María Almoguera y Carmen Borrego se fundieron en un emotivo abrazo. Por su parte, la hermana de Terelu Campos no pudo evitar las lágrimas. "Este es el inicio de una reconciliación y de ya estar bien y de solucionar todo lo que haya que solucionar", señaló el ex marido de Paola Olmedo. Ahora el sobrino de Terelu carecupera poco a poco su rutina después de pasar por la casa de 'GH Dúo', de la que salía el pasado jueves, y tras lo que protagonizaba un emotivo reencuentro en plató con su madre, Carmen Borrego. Almoguera ha reconocido las ganas que tenía de poder abrazarla, después de meses de desencuentros y sin apenas hablar por las diferencias que ha habido entre ellos.