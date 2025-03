Hace apenas una semana se hacía pública la ruptura entre Luitingo y Jessica Bueno. La pareja, tras las informaciones ofrecidas por Amor Romeira en 'Fiesta' decidía dar un paso al frente y emitía un doloroso comunicado a través de sus redes sociales.

Pese a que ninguno de ellos daban las razones exactas por las que habían puesto punto y final a su historia de amor, lo cierto es que tanto la modelo como el cantante pedían respeto y empatía en estos momentos tan complicados. Con el paso de los días los rumores empezaban a apuntar hacia Luitingo como el causante del fin del noviazgo, algo que el andaluz no se tomaba demasiado bien y que le hacía estallar en redes: "Sabía que me iba a caer lo más grande, pero bueno. Juro por mi abuela Julia que es la última vez que doy explicaciones (...) No tenéis ni la mayor idea a la de eventos que he faltado y sitios que no he ido por estar destrozado literalmente (...) Iros al carajo, os revienten los dedos escribiendo cosas feas, sin sentido y para hacer daño".

Por su parte, Jessica Bueno también ha publicado un extenso mensaje lleno de sinceridad y frases que llaman la atención: Hola a todos!! Hoy quiero abrir mi corazón y compartir como me siento…estoy pasando por un momento difícil, con el corazón roto, porque las relaciones a veces no funcionan a pesar de que haya amor y esfuerzo mutuo. No hay culpables, solo aceptación de que esta etapa ha llegado a su fin, y ahora comienza una nueva donde tengo que sanar y aprender sobre mí misma para seguir adelante.

La verdad es que duele, y hay días en los que la tristeza me supera. Pero en medio de esta tormenta emocional, he decidido que no voy a quedarme atrapada en el dolor. Quiero aprender de esta última experiencia y salir más fuerte.

Es normal que esté triste, pero también sé que este momento no define quién soy. Hay una chispa dentro de mí que aún brilla, y estoy tratando de redescubrirla. Me estoy dando permiso para sentir, pero también para sanar.

Estoy trabajando en enfocarme en mí misma, en lo que me hace feliz. Conocerme mejor, curar las heridas ….rodeándome de personas que me apoyan y recordándome a diario que merezco felicidad.

Sé que el proceso de sanación lleva tiempo, pero cada pequeño paso cuenta. Estoy tratando de entender que la vida son etapas y ahora empieza una nueva para mí.

Así que aquí estoy, con el corazón roto pero decidida a resurgir. Estoy centrada en todo lo que me toca aprender en este camino hacia el amor propio y con ganas de ver lo que eso supondrá para mí como persona.

Gracias a todos por acompañarme en este viaje llenándome de tanto amor".