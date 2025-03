Isa Pantoja acude al plató de '¡De viernes!' después de convertirse en la gran ausente del reencuentro familiar de los Pantoja: "Había persona de las que no me fío", ha llegado a declarar al respecto en 'Vamos a ver'. Pero el motivo por el cual la hija de la tonadillera visita el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona no es otro que compartir con todos los espectadores el sexo del bebé que está esperando junto a Asraf Beno: ¿será niño o niña?

"Expectantes" y "con ganas de poder decirlo ya", así se mostraba la pareja en plató antes de conocer el resultado de la prueba. Cabe destacar que Isa y Asraf no solo han desvelado el sexo del bebé que esperan, sino que ellos mismos desconocían esta información y la han descubierto en directo y a la vez que todos los espectadores: "Queremos poder hablar de un chico o una chica", comenta Isa. La ginecóloga se lo contó solamente a un amigo de ella, Germán, y este es el único que lo sabía. Indignación entre los espectadores por la última exclusiva de Isa Pantoja sobre su bebé : "Qué cosa tan ridícula, todo por el dinero" Cuenta Isa que la idea se la dio su prima Anabel Pantoja, pues ella, para no saber el sexo y llevarse la sorpresa en la fiesta de revelación que hizo junto a sus amigos y familiares, llevó a cabo este método de la ginecóloga que se lo contó a un amigo y, así, mantener el secreto. Este amigo de Isa, que tiene la gran responsabilidad de conocer el sexo de su hijo o hija, acude al plató del programa para hacer partícipes a todos. La espera ha terminado... Antes de conocer si es niño o niña, la pareja comenta que tienen problemas para elegir el nombre del futuro hijo. Cuenta Asraf que, si fuera niña, tienen varias opciones, "pero con el niño lo tenemos más complicado". Además, quieren llegar a un consenso y barajan elegir un nombre marroquí, pero también español. "Si fuese niña, un nombre que siempre me ha gustado es Rania, como la reina de Jordania. Y de chico no hay uno que me encante, porque lo que pensamos que no sea un nombre clásico, pero tampoco que sea clásico marroquí. Tiene que ser corto y claro", dice Isa. Para hacernos una idea, vemos cómo sería el bebé tanto si es niño como niña a través de Inteligencia Artificial. Isa Pantoja explica los motivos por los que no acudió al encuentro familiar de su prima Anabel en el que sí estuvo Kiko Rivera: "No me hubiera sentido nada cómoda" "Si a ellos se le ha hecho eterno, más se me ha hecho a mí porque tenía miedo a que se me escapara algo", revela Germán antes de dar a conocer el sexo. Santi Acosta da las claves de cómo se va a proceder a conocer el sexo del bebé: si el humo que sale es morado, es niño; si es amarillo, entonces es una niña. Tras salir de dudas, la pareja se besa y se abraza: "Yo lo sentía", llega a decir Isa, visiblemente emocionada. "Estamos súper felices y súper contentos. Lo que valoro ahora mismo es que venga con salud", son las palabras de Asraf al respecto.