Supervivientes está a punto de echar a andar. Con GH Dúo contando las horas para su gran final en la que se desvelará el ganador de esta edición, el reality más extremo de la televisión calienta motores para celebrar su primera gala este jueves.

Álvaro Muñoz Escassi, Ángela Ponce, Pelayo Díaz o Makoke son algunos de los concursantes que Telecinco ya ha confirmado. Sin embargo, quedaban algunos nombres por salir a la luz como el de Borja González, uno de los concursantes de esta edición de La isla de las tentaciones, o el chef Koldo Royo, quienes eran captados por las cámaras en el aeropuerto antes de poner rumbo a Honduras.

Una sorpresa mayúscula para los seguidores del programa al descubrir que la estrella de la temporada, Montoya, no estará finalmente entre los elegidos para darlo todo en los Cayos Cochinos.

Casting completo

En plena cuenta atrás para el estreno de 'Supervivientes 2025' el próximo jueves 6 de marzo, los concursantes de la nueva edición del reality han puesto rumbo a Honduras para comenzar la aventura más extrema de sus vidas. Uno a uno, el casting al completo -y nombres que no se habían confirmado hasta ahora- han desfilado por el aeropuerto de Madrid Barajas en la noche de este domingo con una mezcla de emoción e ilusión por el importante reto al que se enfrentarán en Los Cayos Cochinos.

Capitaneando la expedición, Álvaro Muñoz Escassi, uno de los fichajes estrella de la edición con permiso de Terelu Campos, que tras anunciar en '¡De Viernes!' que siguiendo los pasos de su hermana Carmen Borrego este año la veremos en la isla, no ha viajado con el resto de sus compañeros. Una llamativa ausencia que da fuerza a las especulaciones de que la colaboradora estará solo unos días en el reality para cumplir con una misión especial y después regresará a España para retomar sus obligaciones personales -como abuela del pequeño Carlo- y profesionales, puesto que en abril estrenará su primera obra de teatro como protagonista, 'Santa Lola'.

Además del jinete, que se ha besado en varias ocasiones el anillo a modo de despedida de su novia Sheila Casas, por la terminal madrileña hemos visto a Makoke -que ha quitado hierro a los rumores de infidelidad de su prometido Gonzalo-, Pelayo Díaz, Álex Adrover, Laura Cuevas, Ángela Ponce, Beatriz Rico, Rosario Matew y Almacor, derrochando risas y confidencias visiblemente emocionadas en los minutos previos a coger el avión a Honduras.

También se han desvelado algunos participantes que Mediaset no había confirmado hasta el momento, como el campeón olímpico de kárate Damián Quintero, el tentador de 'La Isla de las Tentaciones' Borja González -un chasco para los que esperaban con ansias la aparición de José Carlos Montoya y de Manuel en su reencuentro tras su 'duelo' por Anita Williams- el chef Koldo Royo, el diseñador Joshua Velázquez, Sayma, o la influencer Gala Caldirola.

"Espectacular, con muchos nervios, pero con muchísimas ganas" ha confesado Álex Adrover con una sonrisa, reconociendo que está "encantado" con que Terelu vaya a ser su compañera de aventura. "Creo que vamos a hacer buenas migas, creo que vamos a ir a pasarlo bien" ha asegurado, desvelando que su mujer Patricia Montero le ha dicho "que me lo pase muy bien".

Beatriz Rico, por su parte, ha admitido que se enfrenta a la aventura "con un poco de susto y con muchas ganas" y, revelando que lo que más miedo le da de todo es "no dormir porque me pongo de muy mal humor cuando no duermo", ha apuntado que cree que llevará mejor que sus compañeros la falta de alimentos: "Yo hago ayuno intermitente, entonces creo que lo pasaré mal, pero no tan mal como la gente que come mucho. Me han dado muchísimos consejos, pero sobre todo que tenga fortaleza mental. Cuando el cuerpo ya decae esto tiene que ser como un gladiador".

Sobre el fichaje de Terelu, la actriz ha dejado claro que no tiene ningún "miedo". "Yo la conozco y me cae muy bien, así que si la veo fenomenal porque me llevo muy bien con ella" ha afirmado rotunda.

"Estoy muy nervioso, ya echo de menos todo" ha reconocido Pelayo Díaz, que también ha reaccionado al fichaje de la hija de María Teresa Campos comentando que de lo que tiene ganas no es de ver a su nueva compañera, sino "que empiece todo y vivir la aventura".

Entre risas, y confesando que está "muy contenta" y con muchas ganas de "vivir la aventura", Ángela Ponce ha admitido que Escassi le parece "muy mono", pero ha dejado claro que solo es "un compañero más". "No creo" ha respondido cuando le hemos preguntado si cree que podría surgir el amor en Los Cayos Cochinos. Una reacción similar a la de la influencer Gala Caldirola, que se ha reído al escuchar si ligará con el jinete.

Mucho más rotunda se ha mostrado Sayma, que al ser preguntada por el novio de Sheila Casas ha asegurado que "yo estoy casada cari, y él tiene novia también, está comprometido".