Jorge Pérez fue además de flamante ganador de Supervivientes, uno de los colaboradores estrella de Telecinco durante varias temporadas, sin embargo, su affaire clandestino con Alba Carrillo, con quien compartía mesa en Ya es mediodía, le salió caro y tuvo que retirarse de los medios para intentar recuperar a su familia. Y es que el exguardi civil siempre había presumido de su faceta como padre y marido entregado. Un imagen que saltaba por los aires después de que la exconcursante de Supermodelo destapase su idilio con el exsuperviviente.

A pesar de que que de forma esporádica Jorge Pérez ha vuelto a colaborar en espacios de Telecinco, atrás quedaron su asiduas participaciones en varios realities de la cadena. No obstante, sigue prodigándose en redes sociales, donde ha compartido cómo se encuentra últimamente y el aspecto que luce a día de hoy.

"Me queda trabajo para volver a estar como en diciembre, pero sé que estoy en el camino correcto. Tengo mucho peso que bajar, pero no me amargo. Intento aplicar la famosa Ley Pareto 80/20 y disfrutar del camino", ha sentenciado.

Encerrona

También hizo alusión Alba Carrillo a la encerrona que vivió cuando trabajaba para Telecinco y fue grabada por sus compañeros en una fiesta privada tras tener un affaire con Jorge Pérez. "Me hace muy feliz saber que voy a una gala, a una presentación, a un evento en el que hay una invitación personal y que no me van a grabar, y que mañana no me van a no me van a poner en la picota y me van a echar a los pies de los caballos y van a estar y dos o tres meses viviendo de esa noticia y juzgándome como persona constantemente".

Alba Carrillo, nacida en Madrid en 1986, se dio a conocer en 2007 tras su participación en el programa "Supermodelo", donde logró el cuarto lugar. Este concurso le abrió las puertas al mundo de la moda y la televisión. Empezó como colaboradora en el programa "Amigas y conocidas" y luego continuó su carrera televisiva en espacios como "Hable con ellas", "Deluxe", "Sálvame" y "Mujeres y hombres y viceversa".

Después de su paso por varios programas de Telecinco, Alba Carrillo encontró su lugar en TVE, cadena con la que sigue vinculada actualmente.

Su vida personal también ha sido objeto de atención mediática, debido a sus relaciones con diversas figuras públicas, como Feliciano López, Fonsi Nieto, Javier Hernanz, David Vallespín, Thibaut Courtois, Santi Burgoa y José Antonio Canales Rivera. En 2011 tuvo un hijo con Fonsi Nieto, llamado Lucas, quien ahora tien