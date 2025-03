Jessica Bueno quiere poner fin a una mala racha de su vida o, por lo menos, tratar de enfrentarla con positivismo y una sonrisa. La exconcursante de 'GH VIP' ha compartido imágenes inéditas junto a sus hijos tras el plantón de Jota Peleteiro. Después de que su expareja no acudiera a Sevilla a por sus hijos y la modelo andaluza estallara contra él en público. esta ha querido mostrar también todo lo que el empresario y exfutbolista se ha perdido en un finde importante para ellos. Consciente de que está inmersa en días muy tristes tras su reciente ruptura con Luitingo y que le queda un largo camino para sanar las heridas provocadas por un desamor, la que fuera también exconcursante de 'Supervivientes' quiere mirar hacia delante y solo en el bien de sus hijos. De ahí que la modelo e influencer se haya armado de valor y haya compartido una parte muy íntima de ella con sus seguidores, cuentan desde Outodoor.

"Dicen que antes que algo muy bueno pase, todo se cae", ha escrito la sevillana advirtiendo con esta frase cómo está su estado de ánimo. Sin embargo, este no le ha impedido en disfrutar de unos días muy bonitos junto a sus hijos. Su refugio en los malos momentos y el bálsamo de sus heridas. Tomándose este tiempo como un regalo porque tanto a Jota Jr. como a Alejandro les tocaba estar junto a su padre Jota Peleteiro, Jessica Bueno ha aprovechado el plantón que este les ha dado tras cambiar reiteradamente sus planes para recogerlos. Esto le ha permitido a ella disfrutarlos y así lo ha mostrado en público. La modelo ha querido plasmar que no hace falta hacer nada especial, si se está con la gente que se quiere y en lo bonito que es captar lo más cotidiano. Desde tomarse un helado para endulzarse la vida, hasta ver a sus hijos jugando, persiguiendo palomas, bailando o haciéndoles reír con un trend de lo más divertido.

Por su parte, su ya expareja, Luitngo, también buscar salir adelante y recuperar la felicidadad. El cantante ha mostrado que ha haehco más planes de ocio que Jessica Bueno. rodeado de amigos y su padre, Luitingo trata de seguir y, sobre todo, se refugia en la música para apagar el dolor.

Luitingo ha sorprendido a todos sus seguidores mostrando un pedazo de una nueva canción. "La música es mi refugio, mi mejor compañía. Donde expreso mi alma de noche y de día". "De decirme que no aguanta un minuto sin verme, no me extraña, pero quieres que me vaya y que luego me quede. No te aclaras. Tu egoísmo puede más de lo que tú me quieres...". Un mensaje demoledor por el que sus seguidores han reaccionado. "Este momento y estás letras ....nose si será la mejor opción". "De tenerte a no tenerla , solo hay un paso y el egoísmo que tenéis los dos no os beneficia para nada , está letra si no fuera para ella sería preciosa Luis". "Sabes dónde se demuestra mejor cómo es realmente una persona????? En los malosmomentos!!!!!! Si fuera ella, no me gustaría nada esta canción".

Pero, horas más tarde, ha publicado un tema, donde se nota que su cara se llena de dolor y pena mientras entona la canción. Sus seguidores han notado la tristeza en su forma de expresarse y sentir la melodía y la letra.