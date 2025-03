Tras protagonizar un emocionante reencuentro el pasado jueves después de la expulsión de José María Almoguera de 'GH Dúo', la relación de Carmen Borrego y su hijo vuelve a estar en el punto de mira. Y es que según Kiko Hernández, no han vuelto a verse ni a hablar desde el intenso abrazo con el que sellaron su reconciliación definitiva en directo. Y así se lo habría confesado a un amigo el nieto de María Teresa Campos el pasado sábado en la discoteca Kapital.

"Llorando desconsolado le dice que le da mucha pena porque desde que ha salido de 'GH' no ha habido llamada de su madre, ni un solo mensaje" ha relatado el colaborador en 'Ni que fuéramos Shhh', asegurando que José María habría comparado esa situación con su infancia: "La definía como horrible, una puñetera mierda. Si la gente supiera la infancia que me ha regalado mi madre, despreciarían a Carmen Borrego. Mi infancia ha estado marcada por su ausencia" habría afirmado, dejando entrever que podría volver a sentarse en un plató para arremeter contra su progenitora y dinamitar su acercamiento.

Una información que el propio José María ha negado en exclusiva ante las cámaras de Europa Press tras la final de 'GH Dúo', defendiendo que su infancia fue muy feliz y afirmando que ha hablado con su madre todos los días desde que salió del reality. Una información que el nieto de María Teresa Campos ha negado en exclusiva a Europa Press, saliendo en defensa de Carmen y dejando claro que su niñez no fue desgraciada sino todo lo contrario: "Yo no he tenido ninguna dura infancia, eso es mentira. Creo que se ha quedado claro, siempre he hablado de mi infancia como algo maravilloso. Al revés, todo lo contrario. He tenido buena vida, buena familia, buena educación. No tengo por qué mentir" ha afirmado rotundo tras la final de 'GH Dúo'.

Además, también ha desmentido que no haya tenido contacto con su madre desde que fue expulsado del reality el pasado jueves. "He hablado con ella todos los días. De ayer, que es hoy, 19 minutos de llamada. No tengo por qué ocultarlo, eso es todo mentira. No se quién lo habrá dicho pero es mentira todo, completamente falso" ha sentenciado.

Inseparable de María 'la jerezana', José María también ha hablado sobre la participación de su tía Terelu Campos en 'Supervivientes' y, confesando que "la voy a echar mucho de menos", no ha dudado en mandarle un mensaje muy especial: "le deseo muchísima suerte, es una experiencia que hay que vivir una vez en la vida y me alegro mucho de que haya tenido el valor y el coraje de irse para allá".

"No sé lo que durará, no tengo ni idea, pero espero que porque la eche el público y no porque ella se quiera ir" ha reconocido, evitando mojarse sobre si cree q lo hará mejor que su madre en el reality. "No tengo ni idea. Al final creo que las dos son valientes y las dos lo harán bien" ha asegurado.

Ahora reacciona Carmen Borrego.

Asegurando que todo está "bien" con su hijo, la colaboradora se ha quedado a cuadros al escuchar que José María habría hablado mal de ella con un amigo al que le habría contado que no han hablado en los últimos días: "No lo sé. Me extraña. Me extraña que haya hecho esas declaraciones mi hijo". "Ya, por favor. De verdad, vamos a dejar de inventarnos cosas, vamos a dejar de inventarnos cosas" ha sentenciado entre risas, dejando claro que nada hay de cierto en que su hijo tuvo una infancia desgraciada y en que habría dicho q ella es despreciable.

Además, Carmen se ha pronunciado sobre cómo está Terelu Campos ante el inminente estreno de 'Supervivientes'. "Ya la tenemos camino de Honduras. Claro que he hablado con ella y estaba nerviosa, normal. Normal que esté nerviosa, aunque yo creo que estoy yo más nerviosa que ella..." ha confesado, asegurando que "no sabe nada" y que no tiene "ni idea" sobre la misión de su hermana en el reality y que desconoce si la veremos tirándose del helicóptero. "No me ha dicho, prefiero que sea sorpresa para todos" ha zanjado.