Paspalabra ha estado de fiesta y ha celebrado el carnaval por todo lo alto. Eduardo Navarrete como el Duque del Véneto, Almudena Cid convertida en arlequín, Cristina Alcázar como la Marquesa del Adriático e Il Dottore Rafa Maza se han convertido en los protagonistas de uno de los programas más gamberros del año en Pasapalabra: el especial Carnaval. El empate entre Manu y Rosa en el pasado Rosco ha ayudado a comenzar la fiesta desde el primer momento en el plató.

El Carnaval de Pasapalabra ha tenido sabor a Italia porque Roberto Leal, gondolero de excepción, ha llevado a todos hasta Venecia. El presentador ha podido comprobar lo bien que le quedan las chorreras a Navarrete, la flexibilidad de Almudena y el talento de Rafa como ventrílocuo: “Esto no lo he visto venir”. Hasta ha paseado a Cristina en su góndola, a pesar de que le faltaba la pala.

Pero en plena fiesta, ha habido un llamativo accidente, aunque sin heridos. “Esto ha sido demasiado hasta para mí”, ha asegurado Eduardo Navarrete. El diseñador ha hecho el mejor resumen posible de lo que ha ocurrido en La Pista durante el duelo de Manu y de Rosa. Inesperadamente, se ha superado el nivel de gamberrismo que se había producido justo antes en la prueba musical.

Hay que explicar el contexto: el Carnaval de Pasapalabra, que esta vez ha hecho un guiño a Venecia. Tras el show que acababan de montar Navarrete y Cristina Alcázar como el Duque del Véneto y la Marquesa del Adriático, Roberto Leal ha bromeado con los concursantes: “Lo mismo vosotros”.

Cuando Manu ha acertado ‘Ti amo’, el presentador le ha insistido: “Déjate llevar”. ¡Y lo ha hecho! La fiesta ha sido completa porque hasta Rosa se ha animado, por primera vez desde que llegó a Pasapalabra. Con tantos en el escenario, el momento ha tenido un final inesperado cuando Almudena Cid ha acabado por los suelos.

Almudena Cid está muy enamorada de Gerardo Berodia, con el que mantiene una discreta y sólida relación desde hace casi dos años.

Y aunque prefiere no revelar ningún detalle sobre su intimidad y esquiva las preguntas sobre sus planes de futuro con su novio, la exgimnasta no tenía reparos problemas en responder hace unos meses -al hablar de lo unida que está a su familia- a la pregunta de si ahora se plantea seguir los pasos de su exmarido Christian Gálvez y crear su propia familia: "Siempre lo he planteado, siempre me lo he planteado" ha confesado, reconociendo con un esquivo "no lo sé, ya no quiero hablar de mi vida personal" que no sabe si será con Gerardo.

Por el momento, Almudena está centrada en su carrera. Polifacética a más no poder, compagina su faceta de actriz con la de comentarista deportiva y con la de conferenciante para empresas, con las que comparte sus vivencias como una de las mujeres deportistas pioneras en nuestro país.

Nueva silla azul

Manu y Rosa han tenido que hacer un verdadero esfuerzo para concentrarse en su nuevo duelo en El Rosco, mayor del habitual porque Pasapalabra ha celebrado su especial Carnaval con homenaje a Venecia. Ha sido, una vez más, uno de los programas más divertidos y gamberros del año, gracias especialmente a la locura de los invitados. ¡Hasta han conseguido que los dos concursantes salieran a bailar en La Pista! Eso sí, con un final esperpéntico e inesperado.

De hecho, ambos concursantes la han terminado con 19 aciertos. Sin embargo, Rosa, al comenzar su segunda ronda, ha empañado su buena labor con dos fallos consecutivos. Ha sido ya un lastre difícil de superar, por lo que ha acabado plantándose y dando la victoria a Manu, que ha podido intentar con tranquilidad ir a por el bote de 1.306.000 euros. Finalmente no lo ha conseguido, pero el madrileño ha ganado el programa, acumulando 1.200 euros a su cuenta personal y enviando a su rival rosa a la temida silla azul.