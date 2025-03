Pedro González, hermano de Lucas González del grupo 'Andy y Lucas', ha muerto este martes por la mañana a los 55 años por causas que se desconocen, según informa el medio el Portal de Cádiz. Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento, y su cuerpo se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de Cádiz.

La vida de Pedro no fue un camino de flores, ya que a los 25 años fue atropellado cuando regresaba al trabajo y estuvo un mes en coma, suceso que le dejó secuelas de por vida con una discapacidad en la movilidad del 72%. Lucas González no se ha pronunciado sobre lo ocurrido aún. Pero la noticia llega en medio de la celebración de la gira de despeida del dúo 'Nuestros últimos acordes'. Lucas tenía una relación muy estrecha con su hermano fallecido, y este era un hombre muy querido y conocido en su barrio.

La salud de Lucas

Hace unos meses, el gaditano sorprendía con un cambio físico que no pasó desapercibido. La transformación de su rostro despertó todo tipo de comentarios, pero lo que más llamó la atención fue su insistencia en negar cualquier retoque estético. En sus redes sociales aseguraba que su nuevo aspecto se debía a una combinación de dieta, ejercicios faciales y cremas, pero la realidad terminó saliendo a la luz.

Durante su visita a El Hormiguero, entre lágrimas, Lucas reconoció haberse sometido a una rinoplastia, aunque el resultado no fue el esperado. "Fue culpa mía porque no hice caso a los médicos", confesó. Pero lo que más le dolió no fue la operación en sí, sino el aluvión de comentarios que ha recibido desde entonces. "Tengo hijos y una madre que hace poco sufrió un ictus. En el colegio les dicen cosas de mi nariz y en redes se han escrito barbaridades", lamentó.

El cantante ha confirmado que en abril se someterá a una nueva intervención para reconstruir el cartílago de su nariz. "Quien quiera verme la nariz, que me la pague", bromeó, sugiriendo que revelará el resultado a través de una exclusiva. Esta vez, ha asegurado que seguirá al pie de la letra las indicaciones médicas para evitar problemas. "Me han mandado 30 días en una cámara hiperbárica y diferentes tratamientos, y lo estoy haciendo todo", afirmó. Además de su transformación física, Lucas también ha sido blanco de comentarios tras su última actuación en el descanso de la final de la Copa del Rey de Baloncesto. A pesar de que el evento fue muy comentado en redes, el cantante se mostró sorprendido por la polémica. "No es la Super Bowl, somos dos cantando en medio de una cancha", explicó, restando importancia a las críticas sobre el sonido del show.

Lucas, acostumbrado a la presión mediática, se prepara ahora para un nuevo capítulo en su vida.