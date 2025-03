La tensión entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro no deja de escalar, y ahora su actual mujer, Ajla Peleteiro, ha decidido pronunciarse para desmentir las acusaciones de la modelo sevillana. La serbia, visiblemente molesta, ha hablado con Leticia Requejo en 'TardeAR', dejando claro su hartazgo: "Es todo muy innecesario, basta ya de tantas mentiras".

Jessica Bueno, entre el dolor y la polémica

La ruptura entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro sigue dando de qué hablar. La modelo, además de lidiar con su reciente separación de Luitingo, ha mostrado su malestar por la relación con su exmarido, a quien acusa de no cumplir con sus responsabilidades como padre.

Hace apenas unos días, Jessica compartía un vídeo en el que se mostraba visiblemente afectada tras despedirse de sus hijos pequeños, quienes han viajado a Riad para pasar unos días con Peleteiro. "Espero que lo pasen bien, que disfruten mucho... Los voy a echar de menos", aseguraba con lágrimas en los ojos.

Sin embargo, la versión de Ajla Peleteiro es completamente diferente. La esposa del exfutbolista ha asegurado que la decisión del viaje fue tomada de mutuo acuerdo y que los niños están felices de estar con su padre. "Esto confirma que Jota es muy buen padre y que sus hijos quieren pasar tiempo con él. Es lo que todos tenemos que respetar", ha señalado en 'TardeAR'.

El pasado tormentoso de Jessica Bueno con Jota Peleteiro

Jessica Bueno nunca ha ocultado las dificultades que vivió durante su matrimonio con Jota Peleteiro. En una entrevista en '¡De Viernes!', la modelo confesó que llegó a vivir momentos realmente complicados con el exfutbolista, hasta el punto de sufrir una fuerte crisis emocional.

"Me encontré en casa unas pastillas, no eran mías, pero me tomé unas cuantas. Me desperté en el hospital. Y él lo primero que se le ocurre es querer ingresarme en un psiquiátrico, querer deshacerse de mí", reveló en el programa de Telecinco.

Aseguró también que, a pesar de la tensa relación entre ambos, ella nunca ha puesto impedimentos para que Peleteiro vea a sus hijos. "Solo quiero hacer mi vida con mis hijos y que cumpla como padre", señaló con contundencia.

Luitingo y su nueva etapa tras su ruptura con Jessica Bueno

Mientras Jessica Bueno sigue procesando su separación, su exnovio Luitingo también ha querido dar su versión sobre el fin de su relación. El cantante ha recibido muchas críticas, aunque asegura que él ha dado todo por amor. "He luchado hasta el final, pero no pudo ser", comentó tras hacerse pública la ruptura.

Ahora, Luitingo está centrado en su música y en su nueva vida como soltero. Recientemente, ha compartido un mensaje cargado de indirectas en sus redes sociales: "La vida se pone bonita cuando tú decides verla así. Vuélvete tu prioridad, cree ciegamente en tu potencial, agradece todo incluso lo que todavía no entiendes".

Una guerra abierta sin final a la vista

Mientras Jessica Bueno y Jota Peleteiro continúan con su batalla mediática, Ajla Peleteiro ha dejado claro que no piensa quedarse callada ante lo que considera una "campaña de mentiras". Por su parte, la modelo sevillana sigue enfocada en sus hijos y en su trabajo, mientras intenta superar las turbulencias de su vida personal.