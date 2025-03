Después de semanas de intensos rumores, y de la decepción de sus incondicionales al ver que no estaba en la expedición que partió rumbo a Honduras el pasado domingo -y de la que sí formaban parte nombres como el de Álvaro Muñoz Escassi, Beatriz Rico, Makoke, Pelayo Díaz, Álex Adrover, Laura Cuevas o Rosario Mathews- se confirma el fichaje de José Carlos Montoya por 'Supervivientes 2025'.

Tal y como vaticinaban las quinielas, el sevillano ha esperado a que se emitiese su hoguera final con Anita Williams en 'La isla de las tentaciones', en la que anunció su decisión de abandonar solo el programa tras la infidelidad de su novia con Manuel Rodríguez, para coger un vuelo a Los Cayos Cochinos y unirse al resto de sus compañeros, como ha revelado 'Ok Diario' con unas imágenes del de Utrera intentando pasar desapercibido en el aeropuerto de Madrid.

Antes de comenzar la que promete convertirse en la aventura de su vida tras la fama que ha conseguido con su paso por 'LIDLT' -sus expresiones más icónicas y sus estallidos al ver la deslealtad de su chica han dado la vuelta al mundo y se han convertido en virales- las cámaras de Europa Press sorprendieron a Montoya apurando sus últimas horas en su localidad natal.

De incógnito -al igual que en el aeropuerto de Madrid- con chándal, gorra y la capucha de la cazadora puesta para ocultar al máximo su rostro, el artista aprovechó para ir al gimnasio por última vez. Y a su salida, antes de hacer las maletas para viajar a Honduras, se mostraba de lo más pendiente de su teléfono móvil, aprovechando para comunicar a sus seres queridos su fichaje por 'Supervivientes' y despedirse de ellos antes de poner rumbo a Los Cayos Cochinos.

Hoguera final

Después de haber vivido la experiencia de 'La isla de las tentaciones' de la manera más intensa posible, Montoya y Anita se reencuentran para tomar la decisión final que marcará sus vidas. El andaluz llega a la hoguera final tras haber caído en la tentación con Gabriella. Ella lo hace tras haber sobrepasado todos los límites con Manuel. Después de vivir una auténtica montaña rusa de emociones, Sandra Barneda les pedía que aparcaran el enfado para hablar por unos instantes desde el corazón para reconectar. La presentadora les pedía que se miraran a los ojos y confesaran sus sentimientos.

"Yo he estado muy enamorado de ti, has sido mi primer amor. Me miro el tatuaje y lo sé, que eres la primera persona en mi vida que me ha hecho sentir, que me ha hecho abrirme, confiar. Yo quería un futuro contigo", comenzaba Montoya. "Me ha dolido mucho todo, he estado muy mal. No te he reconocido en ningún momento. Él significa muchísimo para mí, es inexplicable", le respondía ella entre lágrimas.

Finalmente, Montoya comunicaba a la presentadora su decisión final: "Yo desde que llegué tenía la ilusión y la confianza de seguir siendo fuertes, pero me llevé el mayor chasco de mi vida. Me ha roto. Lo que me ha enseñado de verdad es a encontrar el amor propio. Montoya sabe lo que siente y Montoya se va solo".

Con sus palabras, Montoya rompía su relación con Anita y ella respondía entonces a la gran pregunta: "Decir con un nuevo amor sería engañarme, con Manuel de momento no tengo amor, pero quiero seguir conociéndole fuera. Quiero seguir conociendo a Manuel".

Una vez Anita había confesado su deseo de abandonar 'La isla de las tentaciones' con Manuel, Sandra Barneda le anunciaba que llegaba el momento de que el tentador acudiera a la hoguera para descubrirlo. Después de reencontrarse con un beso, Manuel descubría la decisión de Anita. Era entonces cuando le tocaba a él tomar una decisión: "Voy a abandonar 'La isla de las tentaciones' solo. Pero quiero decirle que fuera lo voy a intentar, creo que es un momento en el que tú tienes que sanar muchas cosas. Yo también tengo que aclararme bien la cabeza, no quiero jugar con el corazón de nadie. Me ha demostrado que puedo recuperar la ilusión en buscar una pareja. Pero en e