Los seguidores de Nagore Robles están preocupados por el estado de salud de la presentadora.

Ahora, tal y como informa Outdoor, Nagore Robles se ha llevado un buen susto por el que ha acudido de urgencia al hospital. A través de sus redes, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha compartido su diagnóstico médico después de someterse a varias pruebas y de darle un tratamiento y medicamentos que la dejaron "KO", tal como ella misma ha relatado.

La presentadora y colaboradora de televisión siempre se ha caracterizado por su total naturalidad y no tener secretos con sus seguidores. A ellos les ha confesado sus miedos a la hora de hacer frente a pruebas médicas, todo lo relativo a su operación y recuperación de espalda y sus problemas de salud intestinal. Lo que no se imaginaba es lo que ha contado ahora y que la tiene todavía en alerta después de pasar por el hospital. Pero el verse especialmente vulnerable y experimentar unos serios mareos han sido las razones que han obligado a Nagore Robles a acudir al hospital con carácter de urgencia. "No me había sentido así jamás", ha escrito la natural de Basauri, de 41 años. Una sensación muy angustiosa para la que su médico le ha dado una respuesta, aunque ella todavía no se encuentre del todo bien, tal como demuestra la imagen que ha compartido en la que se le ve una fuerte reacción alérgica en el pecho.

"La doctora me dijo que tenía vértigo posicional paroxístico benigno y me dieron en vena unos cuantos medicamentos que me dejaron KO", ha explicado la novia de Carla Flila. Sin embargo, tras este diagnóstico Nagore Robles admite que todavía no se encuentra del todo bien. Tras indicar que sigue "bastante floja" después de la medicación, la exconcursante de 'GH' se ha encontrado con una fuerte reacción alérgica en el pecho. Preocupada por si esto se debe al tratamiento para el mareo o pudiera ser por otra circunstancia, Nagore Robles se ha desahogado con sus seguidores compartiendo esta instantánea que certifica que no está en una buena racha. "Pensaba que estaba un poco mejor, pero me encuentro con esto. Parece que hoy tampoco es mi día", ha reconocido desanimada.

Éxitos

A pesar de sus éxitos, su más reciente incursión como presentadora en la segunda temporada de "Pesadilla en el Paraíso" se vio truncada prematuramente debido a los bajos índices de audiencia.

En el panorama actual, Nagore ha transformado sus redes sociales en una plataforma donde comparte sus experiencias cotidianas. Una publicación reciente captó especialmente la atención de sus seguidores, detallando los avatares de su día, marcado por circunstancias desfavorables. "Hoy he tenido un día fatal, me desperté a las cuatro de la mañana, me dolían las piernas por el esfuerzo que estoy haciendo para la próxima carrera, y mi mente no podía dejar de divagar, pensando en mil cosas a la vez". Además, Nagore Robles abordó los desafíos que enfrenta en la búsqueda de vivienda, revelando con honestidad: "Según llegué a casa, me eché a llorar, lo necesitaba porque iba a explotar". Su apertura sobre sus experiencias personales añade una dimensión genuina a su presencia en las redes sociales, conectando de manera más profunda con sus seg