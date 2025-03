Terelu Campos ya ha dado el salto a los Cayos Cochinos. La colaboradora de televisión se ha convertido en una de las protagonistas de la nueva edición de Supervivientes 2025, enfrentándose a una experiencia extrema en televisión. Sin embargo, su participación en el reality conlleva ciertos sacrificios, entre ellos, perderse un acontecimiento muy especial para su entorno familiar.

Mientras Terelu lucha por mantenerse en el concurso, Carlo Costanzia, pareja de su hija Alejandra Rubio, está a punto de inaugurar su nuevo negocio. Un centro que combinará barbería, peluquería y tatuajes en Madrid. A pesar de ser un momento importante en su vida, su suegra no podrá estar presente en la inauguración debido a su compromiso con el programa de supervivencia.

Carlo Costanzia da un paso al frente con su negocio

El hijo de Mar Flores está completamente centrado en su nuevo proyecto y ha dejado claro que prefiere mantenerse alejado del foco mediático. "Tener un negocio y poder dedicarme a algo fuera de los focos es algo que siempre me había gustado. Dios quiera que todo vaya bien", confesaba Carlo en una entrevista con Europa Press.

El joven ha querido supervisar cada detalle antes de la apertura y ha compartido su emoción por esta nueva etapa. "Todavía no tiene el nombre definitivo, pero lo estará el día de la inauguración. Hemos terminado la obra hace muy poquito", ha explicado. Además, ha extendido una invitación a la prensa y amigos cercanos para el gran día: "Estaréis todos invitados, ¿vale? Y tomaremos champán…".

El apoyo de Alejandra Rubio y la ausencia de Terelu

A pesar de estar completamente volcado en su proyecto, Carlo Costanzia ha contado con el apoyo incondicional de su pareja, Alejandra Rubio, quien ha estado a su lado en todo momento. "Alejandra me ha echado una mano", ha reconocido el empresario.

Sobre la ausencia de Terelu, Carlo se ha mostrado comprensivo y ha elogiado la valentía de su suegra al enfrentarse a Supervivientes. "Me parece estupendo que vaya, creo que es una gran experiencia que puede enseñar muchísimo. Me parece genial que participe y que gane si tiene que ganar, pero que no lo pase mal", comentó.

Terelu en ‘Supervivientes’: un concurso con privilegios y un tiempo limitado

Aunque ha iniciado su andadura en el reality, Terelu Campos no es una concursante de pleno derecho. Su participación tiene ciertas particularidades, ya que podrá abandonar la isla sin penalización antes del 26 de abril. Esto se debe a su compromiso con la obra de teatro Santa Lola, en la que debutará en el Teatro Zorrilla de Valladolid.

Además, la colaboradora ha comenzado con ciertas ventajas. Jorge Javier Vázquez explicó que, para convertirse en concursante oficial y luchar por el premio de 200.000 euros, deberá superar los 21 días de permanencia que logró su hermana, Carmen Borrego, en una edición anterior.

Por su parte, Carmen Borrego no ha tardado en lanzar una pulla desde el plató de Telecinco: "Yo salté desde más alto", afirmó tras ver a su hermana enfrentarse a la icónica prueba del helicóptero.

Un año de cambios para Terelu y su familia

La vida de Terelu Campos y su entorno más cercano está llena de cambios. Mientras ella prueba suerte en Supervivientes, su yerno Carlo Costanzia busca consolidarse como empresario y Alejandra Rubio sigue inmersa en sus propios proyectos.

Ahora solo queda esperar para ver si Terelu logra cumplir el reto de superar a su hermana en el reality y si Carlo consigue hacer de su barbería un negocio exitoso en Madrid.