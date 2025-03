Los premios Goya de este 2025 sorprendieron por su inesperado final . 'El 47' (Javier Méndez y Laura Fernández Espeso) y 'La infiltrada' (Álvaro Ariza, María Luisa Gutiérrez, Mercedes Gamero y Pablo Nogueroles) se alzaron 'ex aequo' con el Premio Goya 2025 a la Mejor Película, algo nunca visto hasta la fecha. Un empate épico que tambiñén se ha vivido recientemente en Pasapalabra.

Rosa ha recuperado la iniciativa en Pasapalabra. Eso ha permitido ver en este programa circunstancias que hacía tiempo que no se producían: Manu jugando la Silla Azul o la gallega empezando El Rosco al conseguir más segundos durante las pruebas. Ha conseguido la remontada principalmente por la infrecuente coincidencia de haber hecho pleno en el ¿Dónde Están? frente al tropiezo del madrileño. Eso sí, a los dos se les sigue dando igual de mal La Pista, hasta el punto de proponer un cambio en las reglas de la prueba. Los dos concursantes han comenzado El Rosco con un buen empuje, aunque ambos se han estancado después en algunas letras. Sus marcadores siempre han estado muy igualados, llegando a verse un empate cuando han alcanzado los 20 aciertos.

Manu, con mínima desventaja de tiempo, ha tomado la iniciativa respondiendo una letra más y, ya con 21 en verde, ha decidido plantarse. Por lo tanto, Rosa, con el mismo número de aciertos, ha sido quien ha tenido la última palabra.

Finalmente, se ha producido un empate, por lo que los dos concursantes se han librado de pasar por la temida silla azul. Pero antes de todo esto, Manu ha tenido que luchar por su puesto en la silla azul. Y lo ha hecho contra Ángel, que trabaja como funcionario y, más que hablar sobre él, ha querido destacar la labor que hace su hijo. "Yo canto como tenor en el coro Alonso Lobo y mi hijo tiene un grupo con otros dos profesores que se llama Piacere di Flauti, que tocan música renacentista y barroca y son tremendamente solidarios porqué los dos discos que han grabado han donado el dinero a Aldeas Infantiles y a la asociación Española contra el Cáncer, a parte de los numerosísimos conciertos que dan y que siempre suelen ser la mayoría de ellos con carácter solidario".

Ángel ha llegado "tranquilo" a la silla azul, pero finalmente no ha poduido hacer frente a Manu que finalmente ha recuperado su sitio y ha estado acompañado de Juanma Iturriaga y María José Suárez.

La silla azul no es plato de buen gusto. Tras conseguir mantener su permanencia en el programa al pasar esta prueba, Rosa contaba a Roberto Leal que ha sabido gestionar bien sus emociones. "Tenía el corazón a mil antes y por eso a lo mejor no he pensado con claridad. Y ha sido fallar y el corazón tranquilito", le ha contado a Roberto Leal.

Manu hace historia

El joven tímido y rubio que llegó a Pasapalabra el 18 de mayo del pasado año se ha convertido en un maestro, en un veterano, en bicentenario. Manuel Pascual, Manu para todos los espectadores, ha llegado a la cima de 200 programas y, además, en uno de sus mejores momentos. Apenas tres días antes, estuvo a punto de completar El Rosco y llevarse un bote de 1.276.000 euros. En la clasificación de concursantes longevos, ya está por encima de leyendas como Óscar Díaz y Rafa Castaño. “Uno nunca se siente veterano porque siempre intenta durar todo lo posible, pero superar a referentes míos es una maravilla”, reconoce. De hecho, la casualidad pudo hacer que ganara el bote en el mismo número de programa que el sevillano, el 197. Sin embargo, volvió a quedarse a las puertas de la gesta por tercera ocasión: “Tan cerca y tan lejos a la vez, pero esa adrenalina que te provoca el 24 merece la pena”. Le toca seguir jugando para completar El Rosco, una hazaña que ve más o menos alcanzable “según la semana”. “El caso es pelear y, si se puede algún día, pillarlo”, comenta. Él sigue preparándose con la misma intensidad para lograr ese objetivo: “Aprendes a estudiar, a tus fallos, a seguir puliendo cositas, yo nunca paro de aprender, que eso es lo bonito también”, afirma.