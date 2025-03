Carlota Melendi Martínez, la primogénita del cantante ovetense Ramón Melendi, cumplió en verano de 2023 la mayoría de edad y fueron muchos los medios de comunicación que retiraron el "pixelado" de su cara juvenil como forma de ratificar que entraba en la edad adulta. Ahora ha sido ella la que se ha encargado de quitarse ese pixelado al protagonizar un reportaje en una revista donde cuenta que está en los momentos iniciales de su carrera como modelo. "Por fin ha salido algo que me hacía muchísima ilusión, dando un pasito más", proclamaba la propia joven en sus redes, con una fotografía en la que se la ve sosteniendo en el regazo la revista.

De la joven –que se muestra muy prudente en el uso de sus redes sociales– ha dicho su padre que es "una mujer buena, inteligente y comprometida que se ha hecho a sí misma y me hace sentir muy orgulloso en lo que se ha convertido. Enfrenta sus miedos y los mira a la cara aunque aún no los reconozca del todo. Ojalá con tu edad yo hubiera sido tan valiente". Así lo escribía el propio artista el día de la celebración de su cumpleaños, en un relato al que le añadía también algunas pinceladas de cómo Carlota le ayudó desde pequeña a centrarse en la vida. "Quizás ella no lo sepa... Hoy es un día increíble para mí. Hace dieciocho años vino a salvarme de mí mismo. No fue de la noche a la mañana. Como todo cambio profundo, trajo consigo dolor, pues enfrentar esa parte de uno mismo a la que no quieres dar luz no es fácil. Me sostuvo en momentos difíciles y estuvo conmigo en los más felices", confesaba el cantante. Para terminar con una declaración de amor que sale de sus canciones: "porque eres tú la melodía en mis canciones, porque eres tú la que da luz a los rincones más oscuros de mi alma. ¡Te quiero con todo mi corazón, hija!".

El cantante ovetense, con cino hijos, se inició en la paternidad en 2005. Ese año nacía Carlota, fruto de su relación con Miriam Martínez de la Vega. Años después tuvo a Marco con la cantante Damaris Abad, "Dama". Desde hace más de 9 años su compañera de vida –son marido y mujer desde 2019– es Julia Nakamatsu. La pareja se enamoró grabando el videoclip de "La promesa" y ya son padres de Lola, Abril y Dakota.

Desde que alcanzó la mayoría de edad, ha querido abrirse un hueco en las redes sociales como creadora de contenido y, poco a poco, va acumulando un mayor número de seguidores -en TikTok 66.000 y en Instagram casi 50.000-.

Ha sido justamente en su perfil de las redes donde ha compartido el accidente que sufrió en una discoteca tras verse envuelta en una pelea. Apenas un día antes de narrar los detalles de lo sucedido, publicaba un vídeo en el que se dejaba ver con un apósito en la nariz. "Como voy a estar dos meses o más así, tendré que subir cómo estoy. Lo importante es la actitud", bromeaba la joven mientras bailaba al ritmo de 'A Dios le pido' de Juanes, cuentand esde Informativos Telecinco,. Sus 'followers' no tardaron en mostrar su preocupación por el estado de salud de Carlota. ¿Qué te ha pasado?", ·Recupérate, guapa", "Lo que sea que tengas, espero que te mejores", "¿Qué te dijo tu padre?", se observa en el 'post'.

@carlotamelendiiii Olvidar mi cara de no haber dormido nada jajajajjaja ♬ sonido original - carlotamelendiiii

Por ello, ante el revuelo que se generó en TikTok, ha sido la propia hija mayor del cantante quien ha decidido narrar el episodio que vivió mientras estaba disfrutando de la noche junto a una amiga en una discoteca.

"Bueno, chicos, os voy a hacer un 'storytime' de lo que tengo en la nariz", comienza. "Estábamos en la zona del reservado de la discoteca, y unos chicos que estaban al lado empezaron a pegarse, y debe ser que uno de ellos para defenderse tiró una copa y me dio en toda la cara y así me he quedado", ha desvelado. "Tengo que estar así de dos a tres meses, va a tardar en curar", ha añadido. Tras este incidente, Carlota ha "llegado a la conclusión de que muchas veces no nos damos cuenta de la suerte que tenemos". "Yo siempre me he quejado de la nariz y justo me han dado en la nariz. Así que le he dicho a todo el mundo que jamás en la vida me voy a quejar de ella", se ha sincerado.