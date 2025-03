Sorpresa ene l programa Fiesta de Telecinco. Ana María Aldón llevaba muchos meses sin pisar un plató de televisión y ahora regresa concediendo una entrevista muy especial a Emma García en 'Fiesta'. Tras participar en la segunda edición de 'GH DÚO' a principios del año pasado, la exmujer de José Ortega Cano decidió alejarse el foco mediático para centrarse en sus proyectos profesionales como diseñadora de moda. ¿Cómo le ha ido desde entonces? ¿Vuelve para quedarse? ¿Sigue adelante su boda con su novio Eladio?

Emma García y Ana María Aldón se funde en un cariños abrazo en cuanto se reencuentran fuera de plató: "¡Qué alegría de volver a verte!", confiesa la presentadora del programa mientras que Ana María se muestra feliz con su regreso. Ana María, por su parte, ha confesado que llevaba desde el mes de junio sin pisar Mediaset y que, durante todo este tiempo, ha estado muy bien, centrada en sus proyectos relacionados con la venta de sus propios diseños.

Lo primero que ha querido saber Emma García es si sus planes con Eladio siguen en pie, pues no hemos vuelto a saber de su relación desde entonces. "Sí, claro, por favor", responde a la pregunta de si siguen juntos. "La boda sigue en pie", añade, niega estar embarazada y asegura que ahora vive en una casa más grande que pagan a medias: "Nos hemos cambiado, tenemos una casa en común".

Llegamos a este punto, Emma García le pregunta a Ana María por su retirada de los platós y es cuando la expareja del torero se pronuncia al respecto: "Al principio, necesitaba ese relax y está bien salir de la zona de confort, pero, al final, la añoranza... Me lo pasaba bien, salía de casa, me ponían así de bella...", señala haciendo alusión al trabajo de maquillaje y peluquería. "Os he echado un montón de menos", remata la diseñadora, que se incorpora como colaboradora del programa para comentar 'Supervivientes 2025'.

Polémica con su hijo con Ortega Cano

El debut hace varias semanas del hijo de José Ortega Cano y Ana María Aldón, José María, como novillero a los 12 años, ha desatado un auténtico revuelo por la posibilidad de que a su corta edad siguiese los pasos de su padre como torero.

"Lo primero es que tanto su madre como yo no queremos que sea un personaje público. Es muy joven, solo tiene 12 años, y no esperábamos que iba a acaparar tantos titulares por debutar como novillero ha reconocido el viudo de Rocío Jurado en declaraciones a la revista '¡Hola!, revelando que por el momento el pequeño está centrado en sus estudios y esto es solo una pincelada". "Lo que tenga que venir pues ya se verá, es muy pronto para decidirlo ha asegurado con cautela, confesando que si su hijo quisiese dedicarse al mundo del toro él le apoyaría incondicionalmente. Consciente de la polémica que se ha creado en torno al debut de José María como novillero debido a su corta edad, Ortega Cano ha aclarado que su hijo no va a ser torero (por lo menos por ahora): "Dios dira, ha sido una pequeña cosa que ha hecho pero no hay nada para para decir que va a ser torero". "Él tiene muchas habilidades, para tocar la música, para jugar al fútbol es un portento ha presumido con orgullo, revelando que a pesar de que su vida ha sido el toreo ver a su hijo "a estas alturas" frente a un toro "es un poco duro para él.

De esta manera Ortega Cano no quiere que se hable mucho del tema, que los medios le den bola al hecho de que su hijo haya dado este paso: "Son conscientes de que ha causado revuelo y expectación". Lo que se desconoce, por el momento, es lo que piensa Ana María Aldón al respecto, aunque algunas de las colaboradoras, que la conocen, opinan que no sería algo que le hiciera mucha gracia.