La mayoría de las personas que quieren ponerse a dieta no lo hacen buscando una drástica pérdida de peso. Es muy común que se trata de perder "esos dos kilos que me sobran". ¿Se pueden perder sin esfuerzo? No, hay que cambiar hábitos y echarle ganas. Pero es posible.

La versión resumida siempre es: comer más verdura, beber mucha agua y hacer deporte. Pero no es exactamente así. Hay que practicar la alimentación consciente. El primer paso para perder peso de forma efectiva es entender la importancia de una dieta equilibrada. Esto significa consumir una variedad de alimentos que proporcionen todos los nutrientes necesarios para el cuerpo. Según la Organización Mundial de la Salud, una dieta saludable incluye una ingesta adecuada de frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales. El síntoma de que a tu cuerpo le falta magnesio (y lo que tienes que comer a diario para recuperarlo) Incorporar una mayor cantidad de alimentos vegetales y reducir el consumo de grasas saturadas y azúcares añadidos puede marcar una gran diferencia. Estos cambios no solo ayudan a perder peso, sino que también mejoran la salud general, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas. El control de las porciones es otro aspecto crucial cuando se trata de dietas para perder peso. Comer en exceso, incluso alimentos saludables, puede llevar a un aumento de peso. Por lo tanto, es fundamental ser consciente de las cantidades que se consumen. Una estrategia útil es utilizar platos más pequeños para engañar al cerebro y sentir que se está comiendo más de lo que realmente se consume. Además, es recomendable prestar atención a las señales de hambre y saciedad del cuerpo. Comer solo cuando se tiene hambre real y detenerse cuando se está satisfecho, no lleno, es una práctica que puede facilitar la pérdida de esos dos kilos de más. Alimentación consciente: el arte de disfrutar cada bocado La alimentación consciente es una técnica que ha ganado popularidad en los últimos años. Se trata de prestar atención plena a la experiencia de comer, saboreando cada bocado y reconociendo las señales internas de hambre y saciedad. Este enfoque no solo puede ayudar a reducir la ingesta calórica, sino que también fomenta una relación más saludable con la comida. Practicar la alimentación consciente puede ser tan simple como comer sin distracciones, como la televisión o el teléfono, y dedicar tiempo a masticar bien los alimentos. Esta práctica no solo facilita la digestión, sino que también permite disfrutar más de las comidas. Incrementar la actividad física: un complemento esencial Además de ajustar la dieta, aumentar la actividad física es fundamental para perder peso. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los adultos deben realizar al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad vigorosa cada semana, combinados con ejercicios de fortalecimiento muscular. Incorporar el ejercicio en la rutina diaria no solo ayuda a quemar calorías, sino que también mejora el estado de ánimo y la salud cardiovascular. Actividades como caminar, correr, nadar o practicar yoga pueden ser excelentes opciones para mantenerse activo y contribuir a la pérdida de esos kilos adicionales.