Poco podía imaginar Jessica Bueno que su entrevista en '¡De Viernes!' hablando por primera vez sobre su ruptura con Luitingo iba a acabar con ella llorando desconsolada tras escuchar una conversación privada entre el cantante y sus familiares que no la dejaría en buen lugar y que nunca se hubiese esperado del que fue su novio hasta hace escasamente tres semanas. "Es una conversación con su familia ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir esas cosas de mí y de mis hijos? Lo que más me duele es que hable así de mis hijos. No es justo. Se supone que nos queremos y una persona que te quiere no hace esto" sentenciaba completamente desolada.

Una filtración a la que el exconcursante de 'GH VIP' ha reaccionado este lunes, emitiendo un comunicado urgente a través de sus redes sociales en el que no solo se disculpa públicamente con Jessica si "en algún momento ha expresado alguna opinión que haya podido molestar" a la modelo o a sus hijos -apuntando que "no recuerda haber dicho ninguna palabra que pudiese ser considerada ofensiva-, sino que también anuncia que sus abogados tomarán medidas legales contra todos aquellos que "atenten a su derecho al honor, la intimidad y la propia imagen en el plano personal y profesional, así como a las que pudiesen constituir presuntos delitos de injurias y calumnias, descubrimiento y revelación de secretos para amparar sus derechos fundamentales".

Un comunicado del que Jessica se ha enterado por las cámaras de Europa Press, como ha reconocido sorprendida este lunes, revelando que desde el viernes no ha tenido noticias de Luitingo, que no se ha puesto en contacto con ella para pedirle perdón o darle explicaciones sobre lo sucedido: "Nada" ha afirmado resignada cuando le hemos preguntado si ha hablado con su exnovio tras la filtración de su conversación. "No voy a comentar nada sobre este tema" ha zanjado, cambiando de tema al desvelar que este lunes tiene un evento y está muy ilusionada por retomar poco a poco su vida profesional.

Sin embargo, sí se ha mostrado de lo más rotunda al dejar claro con un "nada, nada" que no se plantea tener una conversación con el artista para intentar reconducir su relación, confesando con un tajante y directo "no" que no hay posibilidades de reconciliación tras descubrir lo que Luis ha comentado a su familia sobre ella y sus hijos.

Además, Jesscia Bueno ha reaparecido en Instagram para agradecerle a sus seguidores el cariño que ha recibido este fin de semana después de su entrevista en '¡De viernes!': "Me he sentido muy querida y muy arropada. He recibido miles y miles de mensajes. No he podido poderme a contestar uno a uno, no tenía la mente para eso, pero de verdad que gracias de corazón porque significáis muchísimo desde la distancia". "Sois los que dais sentido a nuestro trabajo", ha añadido la modelo, que se siente muy agradecida por el apoyo que recibe en las redes sociales, que se han convertido en uno de sus medios de vida, ya que ha resurgido con fuerza como creadora de contenido y hace promociones gracias al engagement que consigue por su entregada comunidad, con la que reconectó al volver el año pasado a la televisión como concursante de 'GH VIP 8'.