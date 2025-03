Superviventes es un programa donde las emociones saltan a la mínima dada a la dureza del reality, las condciones, etc. A pesar de que llevamos muy pocos días desde que 'Supervivientes' arrancó su curso, las horas en Honduras son muy intensas y los concursantes pasan mucho tiempo juntos. Es por ello que muchos ya nos han dejado confesiones sobre su vida o pasado que, quizás, hasta ahora desconocíamos. Como es el caso del diseñador e influencer Pelayo Díaz, que se ha abierto ante sus compañeros como nunca antes, llenándose de confesiones de todo tipo y recordando el fallecimiento a causa del cáncer cerebral que sufrió su exnovio David Delfín, diseñador con quien el concursante compartió tres años de su vida.

Era la propia Terelu Campos la que le señalaba al diseñador lo siguiente: "¡Qué bonito homenaje me hizo David Delfín! Te he visto la cara y me he acordado de que ese homenaje en Málaga fue una pasada. Calla que me pongo también a llorar", subrayaba emocionada la colaboradora, ante un Pelayo que se rompía por completo. Y es que recordemos que el famoso diseñador Delfín agradecía a Terelu Campos una felicitación suya -y en plena recuperación por uno de sus tumores cerebrales- con una instantánea en sus redes comiéndose una porra, al igual que hizo la hija de María Teresa Campos en uno de los capítulos de su reality, 'Las Campos'. Un momento que sin duda fue muy comentado. "Es que se fueron los dos mejores amigos el mismo año de cáncer", contaba Pelayo. "Y lo que pelaron los dos...", añadía Terelu. "Yo siempre pienso que qué bonito ser mejores amigos e irte a la vez juntos de la misma enfermedad. No podían estar el uno sin el otro", recordaba Pelayo.

"Estas navidades hicimos un crucero mi novio y yo. Pero un crucero de lujo, a todo tren, poquísimas personas, con todo restaurantes de Estrella Michelín y tal. Fue donde decidí que vendría a 'Supervivientes'", desvelaba Pelayo Díaz en un momento dado en la playa ante sus compañeros, confesando el curioso momento y el lugar donde tomó la complicada decisión de formar parte de este reality tan explosivo que se emite en Telecinco cada año y que, además, supone un auténtico boom tanto a nivel personal como laboral para aquellos que forman parte de esto.

"Me pareció lo más pasar de esto, que lo tenemos todo, a lo otro que no tenemos nada y encima en el Caribe", subrayaba Pelayo. "Trabajo en el mundo del lujo... parte de mi intención en este reality es que todo el mundo se quite un poco los prejuicios que tenemos en todos los aspectos. Venir aquí es mostrar que de una persona que se espera tener todos los prejuicios del mundo y elitista... no. Hay que venir aquí y al barro", subrayaba Pelayo.