El programa Fiesta de Telecinco, que presenta Emma García ha mostrado las primeras imágenes de Luitingo tras la demoledora entrevista de Jessica Bueno en '¡De viernes!'. El cantante andaluz ha sido pillado por las cámaras de 'Fiesta' en su barrio de Sevilla, en compañía de sus padres y visiblemente afectado por todo lo que está sucediendo tras su ruptura de la modelo.

Con cara de pocos amigos, y sin decir ni una palabra sobre las últimas declaraciones de Jessica, Luitingo intentaba huir de los reporteros llegando a suplicarle a los compañeros que "por favor dejasen de grabarle porque su madre iba llorando". Tras el encontronazo de Luitingo con la prensa, Jesús Romero, primo del cantante, le concedía a nuestra compañera Laura una entrevista en la que señalaba directamente al artista de estar comercializando con la ruptura. Jesús, que ya no tiene relación con el cantante, ha hablado sin pelos en la lengua sobre Luitingo y ha asegurado que "le ve perfectamente capaz de haber filtrado él el audio para que se hable de él".

Jesús, que no se fía en absoluto de las intenciones de su primo, le ha confesado a Emma García que hace una semana envió un mensaje a Jessica Bueno mostrándole su apoyo: "Te lo tenías que haber quitado de encima mucho antes".

El audio, según las informaciones que maneja Omar Suárez, habría sido grabado por un vecino que escuchó perfectamente la conversación que habría mantenido el cantante con su madre. De hecho, lo habría grabado a través de una ventana: "En esta conversación entre la madre y Luitingo, él empieza a hablar de esa ruptura que tiene con Jessica y, en ese momento, según las palabras que nos llegan, lo que Luitingo le dice a la madre es que lo ha pasado muy mal".

Cuando Luitingo confiesa esto, "la madre lo que hace es aprovechar la situación y meterse con Jessica. Dice que no ha sabido valorar a su hijo y hay una cosa que le duele especialmente a Jessica de lo que escucha y es que Luitingo considera que ella, digamos, consiente mucho a sus hijos, como que la educación que le está dando...".

Las lágrimas de Jessica Bueno

Jessica Bueno se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' para hablar de su ruptura sentimental con Luitingo y ha recibido una sorpresa que nadie esperaba. Sin poder parar de llorar y con un ataque de ansiedad, la invitada ha escuchado unos audios del artista hablando mal de ella.

La modelo confesaba que el "desgaste" ha sido lo que ha terminado con su relación y que "la principal razón por la que no quería empezar la relación ha terminado siendo la razón por la que se ha desgastado". Además, Jessica explicaba que solo han convivido un año "que se supone que es lo más bonito y nosotros lo hemos vivido con mi familia, mis niños y él se ha tenido que adaptar"... pero dejaba claro que seguía enamorada de él a pesar de la distancia que han acordado poner entre medias. Tras su relato, el periodista José Antonio León le enseñaba unos audios del artista hablando en privado con su familia y esta se rompía: "¿Él sabe que esto está grabado? Es una conversación con su familia ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir esas cosas de mí y de mis hijos? Lo que más me duele es que hable así de mis hijos'".

Sin poder parar de llorar, Bueno aseguraba que "no le he dado motivos para que él esté enfadado conmigo. Yo no puedo cambiar mi vida y por eso creo que he sido lo suficientemente madura para terminar algo que nos iba a hacer daño. Yo he tenido muchos problemas, lo he pasado muy mal, estoy en terapia, tengo que trabajar mucho en mi y esto no me ayuda". Jessica se ha referido a Luitingo, muy dolida: ''No es justo porque se supone que nos queremos y una persona que te quiere no hace esto. Estoy en shock, una cosa es que se exprese así conmigo, yo no quiero hablar de él, venía a defenderle y a desmentir las mentiras. Lo único que he hecho ha sido apoyarle, quererle...Yo no puedo cambiar mi vida ni todo lo que a mi me ha pasado, no es mi culpa''. La modelo ha relatado el ''desgaste'' que su relación ha sufrido durante el año que han estado juntos: "Siento que la principal razón por la que no quería empezar la relación ha terminado siendo la razón por la que se ha desgastado". Y explica que, aunque estaban juntos, se relajaron en la relación y esto provocó un distanciamiento entre ambos: ''Es un año de relación que se supone que es lo más bonito y nosotros lo hemos vivido con mi familia, mis niños yh él se ha tenido que adaptar''.