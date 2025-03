El programa de Pasapalabra de este miércoles empezó "más tranquilito", como dijo el presentador, Roberto Leal, al no haber silla azul por el empate de la jornada anterior entre Manu y Rosa. "Ya van 18 empates", apuntó Leal, que aprovechó para preguntar a los concursantes por cómo llevan la fama. El periodista interrogó primero a Manu: "¿Te parece mucho la gente por la calle?". A lo que el joven madrileño, que ya lleva 208 programas y 130.200 euros acumulados en su bote personal, contestó afirmativamente. "Sí, sí, y la gente es maravillosa y yo encantado. No soy nadie, pero me encanta que me reconozcan un poquito", aseguró.