Ganar el rosco de Pasapalabra no es nada fácil. Y si no que se lo digan a Manu y Rosa, que llevan ya un buen número de programas tratando de conseguir superar el rosco para llevarse el bote y no hay manera. De hecho, se ha dado el caso de que el concursante "ha acertado" pero las reglas del concurso no se la han dado por buena, y eso es lo que le pasó ha Rosa, quedando sin opciones para el bote: "Pero si ha dicho lo mismo".

Y es que el presentador, Roberto Leal, tuvo que corregir a la gallega, quien acabó dándole la razón. La gallega jugaba con la "Y" y tenía que responder el nombre del sultán otomano apodado 'el Rayo' que gobernó entre 1389 y 1402. A lo que Rosa respondió "Bayaseto" y el presentador no la dio por válida. Más tarde, Roberto Leal explicó que la respuesta correcta es Bayaceto, y que si Rosa fuese una persona que sesease las palabras, como los andaluces, se la habrían dado por buena, pero al no sesear, tenía que haber pronunciado bien la letra c, quedándose sin opciones para el bote.