Fahrenkamp, Zabro, Dux y Renard. Esas son cuatro de las respuestas de la suerte en Pasapalabra. Son las cuatro definiciones que hicieron millonarios a Óscar Díaz, Rafa Castaño, Pablo Díaz y Fran González, los últimos ganadores del bote del famoso concurso de televisión. El madrileño Óscar Díaz fue el campeón más reciente: el 16 de mayo de 2024 ganó 1,8 millones de euros. La palabra que le llevó a la gloria fue Fahrenkamp. "Apellido del arquitecto que diseñó la Villa Wenhold, en la ciudad alemana de Bremen", rezaba la descripción. Su respuesta fue rápida y acertada.

El sevillano Rafa Castaño se llevó el mayor premio de la historia del programa (2,2 millones de euros) en marzo de 2023, gracias a un pequeño insecto. Roberto Leal dijo así: "Empezaba por Z. Es un escarabajo que ataca a los trigales, especialmente cuando los granos son tiernos". Y Castaño contestó un poco dudoso: "zabro". Y tras unos segundos de espera y de tensión, Leal gritó "síííí" y el plató de Antena se llenó de confeti.

Un poco más atrás, en 2021, el violinista Pablo Díaz, de Santa Cruz de Tenerife, se hizo con un bote de 1,8 millones de euros, convirtiéndose en el nuevo rey de Pasapalabra, gracias precisamente a un príncipe italiano. "Contiene la X, en las Repúblicas de Venecia y Génova, príncipe o magistrado supremo", pronunció Roberto Leal. Díaz, que ya iba por su segunda vuelta en el rosco, no dejó ni siquiera acabar la frase al presentador cuando contestó con gran rapidez: "Dux". Y Dux era.

Año 2019 con Pasapalabra en Telecinco y Christian Gálvez como presentador. El asturiano Fran González se llevó a casa un bote de 1,54 millones de euros. El biólogo ovetense alcanzó el premio millonario tras cientos de programas luchando por el bote. Rozó la deseada recompensa hasta en 15 ocasiones, en las que sumó 24 aciertos de 25 preguntas, y fue con Renard con la que consiguió por fin completar y ganar el rosco. "Apellido del ingeniero francés que, junto a Arthur C. Krebs, construyó el dirigible militar 'La France' en 1884", describió Gálvez. Fran contestó Renard sin estar muy convencido, pero... Triunfó. Lo cierto es que González era un gran aficionado a Pasapalabra y se había estudiado todos los programas. "Cuando no podía, me los grababa", llegó a confesar a este periódico.

El premio mengua

Aunque Óscar, Rafa, Pablo, Fran y otros concursantes (como Antonio Ruiz, Paz Herrera, David Leo, Óscar Díaz, César Garrido, Eduardo Benito...) ganaron una gran cantidad de dinero en Pasapalabra, a la hora de la verdad ese gran premio se quedó en mucho menos. En casi la mitad. La Agencia Tributaria impone a este tipo de premios una retención del 19% al considerarlos ganancia patrimonial. Pero la resta no acaba aquí. Al superar los 60.000 euros, en la declaración de la renta se aplica un gravamen del 22,5% más el pico que cada comunidad autónoma aplique.

Con todo, y partiendo del bote de las últimas semanas, que supera los 1,3 millones, Manu y Rosa, los actuales concursantes, se quedarían con algo más de 500.000 euros. Hacienda se lleva un buen bocado del bote.

Sigue el duelo Manu-Rosa

Manu y Rosa llevan nada menos que 80 duelos en Pasapalabra y el rosco de este viernes fue uno de los más apoteósicos que se recuerdan. La batalla entre el madrileño y la gallega se libró casi hasta el último segundo. Rosa consiguió su último acierto (el número 22) en el segundo tres de descuento, y Manu logró el empate cuando solo le quedaban dos segundos de tiempo. "Madre mía", dijo Roberto Leal, tras la tensión y la incertidumbre que se vivieron durante los minutos finales del programa, que contaba con un bote de 1.354.000 euros. Al final, Manu y Rosa volvieron a irse a casa empatados a puntos, sin tener que pasar por la silla azul el próximo lunes y con 600 euros más en sus botes personales.

La pareja del momento en Pasapalabra ya lleva protagonizados 20 empates. Empezó Manu el último rosco de la semana y completó la primera vuelta con relativa rapidez, con 18 aciertos y 31 segundos de tiempo. Rosa fue más rezagada y en ese momento acumulaba solo 10 aciertos. Pero la profesora de Inglés y Lengua Española de La Coruña no solo remontó, sino que llegó a adelantar a Manu, dejando claro su alto nivel de juego. Alcanzó los 21 aciertos. Manu, por su parte, hizo lo propio para ponerse a la altura de Rosa y sumó de un tirón dos letras más para llegar a las 21.

"Empate total", mencionó Roberto Leal cuando Rosa y Manu tenían 21 aciertos y 11 segundos de tiempo. Tras varios "pasapalabras", Rosa tomó la delantera y logró su último acierto cuando el cronómetro ya estaba en rojo. Manu no se quedó atrás: otro punto cuando solo le quedaban dos segundos. Fue un final de infarto.