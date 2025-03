Las redes sociales han vuelto a encender la mecha en la relación entre Isabel Preysler e Íñigo Onieva. Un simple ‘unfollow’ en Instagram ha bastado para que los rumores de tensión familiar se disparen, especialmente después de la última aparición pública del marido de Tamara Falcó junto a varias amigas en una noche madrileña. Sin embargo, el entorno de la socialité ha salido al paso para aclarar lo sucedido.

Y es que algo parecido ocurrió entre una de las rupturas más recientes del panorama rosa en España, cuando Jessica Bueno y Luitingo anunciaron su ruptura tras dejarse de seguir en redes sociales. Un gesto que han repetido otros famosos.

Las especulaciones no tardaron en llegar cuando los seguidores más atentos de la familia notaron que Isabel Preysler no seguía a Íñigo en Instagram. Dado el historial de altibajos en la relación entre Tamara e Íñigo, muchos interpretaron este movimiento como un claro gesto de desaprobación. Pero, según ha desvelado la periodista Pilar Vidal en Espejo Público, la realidad es mucho más simple y está lejos de cualquier drama familiar.

"Ella no tiene Instagram en su móvil. Se lo maneja su hija, pero no es Tamara", aseguró Vidal, dejando claro que no hubo una decisión intencionada de dejar de seguir a su yerno. Además, explicó que Isabel Preysler nunca lo había seguido en primer lugar y que, al darse cuenta del detalle, se corrigió rápidamente. A día de hoy, Íñigo Onieva ya cuenta con el ‘follow’ de su suegra, despejando cualquier sospecha de enfrentamiento.

El pasado aún pesa: la confianza recuperada de la familia de Tamara Falcó

Aunque Isabel Preysler haya corregido rápidamente el ‘error’ en redes, lo cierto es que la relación entre Íñigo Onieva y la familia Falcó-Preysler no siempre ha sido fácil. En 2022, la sonada infidelidad del empresario puso en jaque su compromiso con Tamara Falcó, llevando a su ruptura y alejamiento de su entorno. Sin embargo, tras una reconciliación mediática y una boda de ensueño, Íñigo logró recuperar la confianza de la familia de su esposa.

En su momento, ni Isabel ni Ana Boyer quisieron entrar en polémicas, manteniéndose al margen de la tormenta mediática. "No es mi lugar, es algo que tienen que hablar ellos", dijo Ana sobre la crisis de pareja de su hermana. Isabel, por su parte, se mostró más preocupada por la felicidad de Tamara que por los detalles del escándalo: "Estamos tranquilos. Mientras estén tranquilos mis hijos y Tamara, yo estaré tranquila".

La última polémica de Íñigo Onieva: una velada que desata sospechas

A pesar de que la familia parecía haber encontrado la estabilidad, una nueva controversia ha salpicado a Íñigo Onieva. Recientemente, el empresario fue visto disfrutando de la noche madrileña en compañía de dos amigas y un amigo, un encuentro que coincidió con la ausencia de Tamara Falcó. La situación generó ciertos comentarios en el mundo del corazón, con algunos medios insinuando que la marquesa de Griñón no estaba del todo cómoda con estas imágenes.

La periodista Gema López ha ido más allá y ha lanzado una advertencia directa a Íñigo: "Cuidado con quién te relacionas, Íñigo, porque una de las chicas con las que te pillaron es la que avisó a la prensa". Esta revelación ha avivado aún más la polémica, sembrando la duda sobre quién podría estar filtrando información sobre la vida privada del empresario.

Lejos de dejarse afectar por los rumores, la pareja continúa con su rutina y proyectos personales. Tamara Falcó está volcada en sus compromisos televisivos y empresariales, mientras que Íñigo sigue desarrollando su carrera en el sector de la hostelería con su restaurante en Madrid.

A pesar de los pequeños deslices en redes sociales y las controversias ocasionales, el matrimonio sigue adelante, consolidándose tras superar uno de los mayores escándalos de su relación. Y ahora, con Isabel Preysler siguiendo nuevamente a Íñigo en Instagram, queda claro que, al menos por ahora, no hay grietas en la familia Falcó-Preysler.